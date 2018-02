Sin jugar, Rafael Nadal se retira del Abierto Mexicano de Tenis

Los médicos del tenista español le dijeron que no está en condiciones de competir

ACAPULCO, México – El Abierto Mexicano de Tenis perdió a uno de sus grandes atractivos: el español Rafael Nadal.

El español número dos del mundo anunció que es baja del torneo de Acapulco debido a la lesión en el muslo que sufrió en Australia.

“Ayer antes del último entrenamiento en un movimiento volví a notar un pinchazo en la misma zona que tuve el problema en Australia, hoy por la mañana nos hemos ido a hacer la resonancia, no puedo decir específicamente lo que es aún, hay líquido y hasta que no se baje no se podrá diagnosticar al 100 por ciento.

“Los médicos me han dicho que es imposible jugar, aparte de de que me duele, no podría competir porque hay un riesgo importante de aumentar la lesión, lo siento principalmente por mí, el torneo y por los todos los aficionados y la organización“, comentó Nadal en conferencia de prensa acompañado de Raúl Zurutuza, director del torneo.

Nadal se retiró en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el croata Marin Cilic por una lesión en el muslo derecho.

El español, que ha ganado dos veces el torneo y fue subcampeón el año pasado, aún no sabe si seguirá su calendario para Indian Wells, Miami o hasta la temporada de arcilla.