Carlos Tévez defiende a Macri y pide ‘boca cerrada’ de cara al Clásico

El 'Apache' afirma que podrían estar creando un monstruo al 'calentar' el partido contra River Plate

BUENOS AIRES, Argentina – Carlos Tevez está angustiado por lo que pueda pasar en el próximo clásico Boca-River, del 14 de marzo.

El estelar xeneize cree que no se debe hablar de más previo a este duelo, pues éste podría hasta no terminar por lo que pudiera pasar en las gradas.

“Hay que tener mucho cuidado con las opiniones en este momento. Por ahí no nos preocupamos por la gente, no la estamos cuidando y estamos creando un monstruo que no para.

“El 14, por ahí va ganando River Plate y el partido no termina. O va ganando Boca Juniors y el partido no termina. Y hablamos de un partido de futbol”, comentó Tevez a CNN de Argentina.

Incluso se siente sorprendido por los insultos al presidente de su país, Mauricio Macri, blanco de ataques verbales, pues afición contraria cree que éste influye en favor del Boca Juniors dentro de la liga.

“Es increíble que lleguemos a que se insulte al presidente de la nación en un partido de futbol. Con los problemas que tiene en el país, no lo veo designando a un árbitro para que dirija a Boca. No me entra en la cabeza”, comentó Tevez.