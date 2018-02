¿Neymar jugará ante Real Madrid? Su padre aclara dudas

Neymar papá habla con el PSG sobre la lesión de su hijo

Neymar fue descartado por su propio padre para enfrentar al Real Madrid, en la vuelta de Octavos de la Champions League.

Aunque aún no hay un reporte oficial de parte del club, el padre del brasileño aseguró que su hijo estará al menos dos meses fuera de las canchas, según reportan medios españoles.

“El PSG ya sabe que no podrá contar con Neymar las próximas seis u ocho semanas. No hay ninguna opción”, explicó Neymar padre, según publica el diario SPORT.

“Estamos esperando a hablar con el PSG para resolver la situación. No es una decisión de Neymar, no es de él, él no es médico ni yo tampoco. Ahora va a llegar el médico de la selección brasileña y juntos tomaremos una decisión”.

Nada es oficial aún, pero las posibilidades de que Neymar juegue la vuelta del 6 de marzo al parecer son pocas.