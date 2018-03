Chelsea Clinton sorprende al hablar de Ivanka Trump

VIDEO: La hija de los Clinton dio una entrevista en televisión

Las diferencias ideológicas pueden separar a los amigos.

Al menos así lo dejó ver la exprimera hija Chelsea Clinton, quien habló sobre la primera hija Ivanka Trump, con quien tuvo una amistad de muchos años.

Durante una entrevista en “Late Show con Stephen Colbert”, la hija de Bill y Hillary Clinton confirmó a pregunta expresa si fue amiga de Ivanka: “Absolutamente”, expresó.

Aunque también reconoció que no se han hablado en mucho tiempo, sin confirmar el periodo, debido a las posiciones políticas de Trump.

“Está claro… que ella ha apoyado políticas y decisiones con las que no estoy de acuerdo”, dijo Clinton, y agregó: “He hablado mucho sobre mi oposición al presidente Trump”.

Colbert la cuestionó si creía que Ivanka había sido tratada injustamente por su labor en la Casa Blanca.

“Creo que cualquiera que trabaje para el presidente ciertamente debe esperar ser escudriñado no sólo por las decisiones que está tomando, sino por las decisiones que tome la Casa Blanca en un día determinado”, dijo Clinton.

El presentador fue insistente sobre cómo reacciona la familia de Clinton ante las decisiones del presidente Donald. “¿Nadie avienta las copas de vino a la televisión?”, cuestionó. Clinton sonrió y dijo que eso era “inútil”, pero Colbert refutó: “¡Se siente muy bien!”

Chelsea está promoviendo su libro infantil “She Persisted Around the World: 13 Women Who Changed History” (“Ella fue persistente alrededor del mundo: 13 mujeres que han cambiado la historia”).