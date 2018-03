Francisca Lachapel habla de su libro: “Me dio miedo cuando lo terminé y no lo quería publicar”

'Una Reina Como Tú' es la historia de su vida

Este martes 6 de marzo Francisca Lachapel está cumpliendo un sueño más de todos aquellos que tanto deseó en su Azua natal en República Dominicana. Nace su hijo en letras: ‘Una Reina como Tú’, su primer libro inspirado en su propia vida, y que aunque lo pensó como una ayuda para todos los soñadores, nos confesó que cuando lo terminó le dio tanto miedo que casi no lo publica.

Pregunta: ¿Qué es esto de ‘Una Reina como Tú’?

Francisca Lachapel: Es un proyecto en el que llevaba trabajando año y medio con Univisión, estamos muy contentos, tengo muchas ganas de que la gente lo lea y disfrute de todo el mensaje que lleva ‘Una Reina como Tú’. Mi motivo principal es poder inspirar a mucha gente y devolverles el aliento, la esperanza y las ganas de luchar por lo que quieren en la vida.

P: ¿Qué van a encontrar en el libro?

F.L: Inspiración total. En este libro le hablo a los soñadores, le hablo a todas esas personas que sienten que no existen posibilidades para ellos, que siempre han querido hacer algo y no han encontrado el camino para hacerlo o a los que han iniciado y han abandonado. Le hablo a esas personas porque yo estuve ahí, yo sé lo que se siente… Con la bendición de Dios pude salir adelante, ahora solamente quiero compartir mi experiencia y que ellos entiendan que van a estar bien también, el camino trae piedras difíciles y tenemos que aprender a sobrepasarlas.

P: ¿Es un libro autobiográfico, tú compartes tus experiencias?

F.L: Sí, es un libro autobiográfico. A través de mi historia de vida la gente se va a quedar con muchos mensajes que va a poder aplicar en su propia vida. Ahí va a haber cosas que conocen por supuesto, porque en el reality eres como un libro abierto, pero me atreví también a contar cosas muy íntimas, cosas que nunca me he atrevido a hablar ni siquiera con mi vínculo más cercano. En este libro hay cositas que me dieron miedo compartir, pero entiendo que tus errores le pueden ayudar a otros a no cometer los mismos, y por eso lo hice… Ahí ya me quedé sin reservas, la gente va a saber todo.

P: ¿Qué nos puedes adelantar?

F.L: Siempre he mencionado las circunstancias de mi niñez, pero la gente no conoce a detalle cuáles eran esas circunstancias. Hablo de mi proceso de inmigración que creo que muchos se van a sentir identificados, porque vivimos en un país de inmigrantes… Hablo de amores, de la Francisca soltera, de la acompañada, en fin, hay un poquito de todo, y de cada experiencia de mi vida pues hay una lección importante que aprendí y que quiero compartir.

P: ¿Lo escribiste tú al libro o tuviste ayuda?

F.L: Lo escribí yo, es muy difícil, obviamente en cuestiones de edición pues ahí hay un equipo de profesionales que saben, porque yo no lo sé todo, pero es un libro que sale de mi corazón y que me dio miedo, sabes obviamente todo lo que has vivido, lo que has aprendido, pero cuando lo fijas en páginas es un choque interesante, diferente. Creo que a la gente le va a gustar, y lo más importante los va a ayudar.

P: ¿Qué fue lo que más te costó escribir?

F.L: Muchas cosas que viví en New York, muchas cosas que hice allá para salir adelante, porque son muy personales, hablar de mi vida personal en pareja.

P: ¿Cómo nace esta idea de escribir un libro?

F.L: Cuando entré a ‘Nuestra Belleza Latina’ me decía: ” Yo no creo que gane pero, se que alguien va a escuchar mi historia y voy a poder ayudar”… Porque en mi camino de vida lo único que yo necesitaba era que me dijera que iba a estar bien, y tuve que aprender sola que iba a estar bien, entonces es lo que quiero, decirle a la gente, “mira, vas a estar bien”.

La idea viene porque estaba hablando con alguien de Univisión de algo que me había pasado, y me dijo que por qué no nos animamos y escribíamos un libro… ¡Pero cómo yo voy a escribir un libro!, comuniqué la idea a Univisión y me ofrecieron todo lo que yo necesitaba para que pudiera materializar esta idea de ‘Una Reina como Tú’, y empezamos a trabajarlo.

P: ¿A quién le confiaste el manuscrito para que lo leyera?

F.L: Lo leyó Luz María Doria, mi jefa, la productora ejecutiva de ‘Despierta América’. Se lo compartí a ella porque ha sido fundamental en todas las decisiones que me tocó pasar en la vida, porque hubo un encanto muy particular desde que yo participé en ‘Nuestra Belleza Latina’ por los sueños, Luzma es una mujer que apuesta al talento, apuesta a los sueños entonces es una mujer que tiene experiencia… Acaba de escribir un libro también que ha sido muy exitoso, ‘La Mujer de Mis Sueños’, entonces quién mejor que ella para que lo leyera, y para que me diera su punto de vista.

P: ¿Y qué te dijo?

F.L: Que le encantó, que le maravillaba… Yo sabía que ella era fan de mi historia y que era muy bonito el mensaje que llevaba.

P: Tú has sido siempre muy responsable en cada paso que tomas, tú sabes que no es fácil escribir un libro, es muy difícil, y tienes afuera un montón de escritores que buscan esta oportunidad. ¿Cómo te sientes tú de haberla tenido no siendo escritora?

F.L: No lo soy en realidad, soy una joven que quiso compartir lo que ha vivido, me siento afortunadísima, bendecidísima porque sé que son cosas que pues que mucha gente quisiera también tener la oportunidad de hacer, y bendito Dios pues he recibido el apoyo, pero es lo que te puedo decir, es un camino y una oportunidad muy bonita que Dios me regala para yo poder inspirar a otros, afortunadísima me siento.

P: ¿Qué dijo tu Mamá, lo leyó?

F.L: No, no, yo le conté a mami cosas de que iba a compartir, porque hay mucho de ella también dentro del libro pero ella no lo ha leído en si, lo único que se sorprendió, me dijo lo mismo que siempre, me dice: “otra vez, pero ay Dios mío, tu no paras, y estas loca, y estas segura pero bueno lo que sea que tu hagas yo te apoyo”, esa es mi mamá, siempre apoyándome en cada paso que doy, en cada cosa que quiero.

P: ¿Qué te preocupa que lea tu Mamá del libro? ¿Hay algo que ella no sepa?

F.L: A lo mejor cuando yo era totalmente responsable de ella, como yo me sentía, porque no fue una conversación que se dio nunca con mi mamá, me hacían sentir de cierta manera que nunca le conté, entonces creo eso, como mi percepción de esa vida donde ella era enteramente responsable de mí, es lo que más me preocupa, pero siento que al final pues lo va a tomar muy bien todo, porque también es como un regalo para ella sabes.

P: Cuando terminaste de escribir el libro, ¿qué sentiste?

F.L: Me dio miedo cuando lo terminé y no lo quería publicar, al final llamé a unos cuantos amigos, les pregunté a Jomari (Goyso), le pregunté a Alejandro Chabán, y pues al final dije sabes qué, no tengo que tener miedo, precisamente el miedo es lo que te aleja de tus sueños y no es lago que me caracteriza a mí, entonces ya pues lo hecho, hecho está y se va y que salga y que pase lo que tenga que pasar después que la gente lea todo lo que hay ahí adentro.

P: Entendías que esa es una puerta que se abre…

F.L: Y que no se cierra nunca, por eso fue que cuando lo termine me dio miedo de publicarlo porque yo se que ya, eso está ahí en páginas y va a quedar ahí todo para siempre, y no lo voy a poder borrar.

P: Francisca, ya tienes el libro, ¿plantaste el árbol?, ¿vas por el hijo?

F.L: Bueno, voy a empezar plantando el árbol, el hijo lo dejo para un ratico porque hay que madurar una relación, primero falta el novio (risas)… El año pasado ha sido de mucho trabajo para mí, bendito sea Dios, entonces es que en el 2018 quisiera trabajar más la parte personal, el galán y que vengan los hijos. Yo he compartido muchas veces que uno de mis más grandes sueños es ser mamá.