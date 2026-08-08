¿De qué falleció el papá de Messi? Jorge murió a los 68 años tras una larga enfermedad

A los 68 años de edad, falleció en un hospital de la ciudad de Rosario, Argentina, Jorge Messi, padre y representante del futbolista Lionel Andrés Messi, quien lo guió a lo largo de su carrera.

En medio de los mensajes que rodean a la familia Messi, se recuerda que la familia del hombre de 68 años mantuvieron sus enfermedades en reserva.

A pesar de los constantes esfuerzos médicos y de los tratamientos especializados a los que fue sometido, el debilitamiento progresivo resultó irreversible.

Por medio de un comunicado, el hospital donde se encontraba en tratamiento describió: “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la? pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Qué se sabe realmente sobre la enfermedad de Jorge Messi

La pregunta acerca de qué enfermedad tenía Jorge Messi, sin embargo, no tiene hasta el momento una respuesta pública y comprobable. Aunque distintos medios informaron que atravesaba desde hacía tiempo un cuadro delicado, nunca se difundió un diagnóstico oficial ni un parte médico que identificara la enfermedad.

La propia familia mantuvo esa información dentro de la esfera privada desde que los problemas de salud se conocieron públicamente en junio, mientras Lionel Messi disputaba con Argentina el Mundial 2026.

El 18 de junio, ante una creciente cantidad de rumores sobre su padre, la familia Messi tomó una decisión poco habitual: difundió un comunicado para aclarar la situación. En aquel mensaje confirmó únicamente que Jorge atravesaba “una situación de salud”, que permanecía bajo seguimiento médico y que en ese momento estaba recuperándose y evolucionando favorablemente. No identificó la enfermedad ni proporcionó detalles clínicos.

La reserva no fue accidental. En aquel comunicado, la familia remarcó que solo el círculo familiar más cercano poseía información precisa sobre su estado y pidió que las versiones que no provinieran de ellos o de sus canales oficiales no fueran tomadas como verdaderas. También reclamó responsabilidad y respeto por tratarse de una situación privada.

Durante las semanas siguientes circularon versiones sobre el posible origen de su problema de salud. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue confirmada por la familia ni respaldada por un informe médico público.

Su salud había provocado preocupación particular durante el Mundial. Después de permanecer varios días internado en un centro médico, el 23 de junio se conoció que Jorge Messi había recibido el alta y regresado a Rosario para continuar allí su recuperación.

La información fue difundida entonces por el periodista Ángel de Brito, allegado a la familia, y recogida por distintos medios argentinos. La noticia había generado alivio después de varios días especialmente difíciles para los Messi, pero se sabía que había una dura batalla por delante.

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