Falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años, de acuerdo a múltiples reportes.

Según Infobae, el padre del futbolista argentino falleció luego de una larga enfermedad este sábado en Rosario, Argentina.

Jorge Messi fue parte importante en la vida de su hijo, además de su padre, también como representante de Messi durante la mayor parte de su carrera.

Lo acompañó desde que inició su carrera en las inferiores de Newells y luego en su viaje a Europa con el Barcelona, equipo donde labró gran parte de su carrera en el fútbol profesional.

La situación del padre de Lionel Messi se conoció durante el Mundial 2026 cuando el argentino estuvo llorando y reveló que había un tema ajeno a lo deportivo que lo tenía preocupado.

“Una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”. Messi agradeció entonces el apoyo de sus compañeros: “Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

?AHORA | Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi https://t.co/Pq1Rtg6u17 pic.twitter.com/nKwqTxpWB8 — infobae (@infobae) August 8, 2026

Familia Messi comunicó que estaba en recuperación durante el Mundial 2026

El astro argentino siguió contando que durante el Mundial 2026 se le habían juntado muchas cosas en lo interno, pero que estar con Argentina lo había mantenido feliz.

”Sí, sí… La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”, comentó.

El 18 de junio, la familia Messi emitió un comunicado sobre el estado de salud de Jorge Messi tras varias noticias falsas sobre su fallecimiento.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

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