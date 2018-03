Pamela Anderson cumple fantasía sexual con el futbolista Adil Rami

La exconejita de Playboy hace algunas confesiones íntimas para un canal de televisión

La actriz y modelo Pamela Anderson reveló en una entrevista televisiva una fantasía sexual que cumplió con su actual pareja, el futbolista francés Adil Rami.

Entre otras intimidades que la exconejita de Playboy confesó durante la entrevista, hay una que causó mayor impacto, pues reveló que el defensa del Olympique de Marsella cocina disfrazado de “doncella sexy”.

“Vivo mi sueño. Tienes que ser muy valiente y disfrutar cosas. El disfraz surgió después de ser mi novio. Es fantástico. Lo quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro”, comentó para el canal ITV.

La exprotagonista de la serie Baywatch dijo que su romance con Adil Rami va cada vez mejor, incluso, Pamela Anderson ya puso en renta su casa en Malibú, para poder mudarse a Francia, para vivir de tiempo completo con el futbolista.

“Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar la vida”, concluyó la actriz.