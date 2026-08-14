¿Estás de acuerdo? Estas son las 12 mejores películas del 2026 según BBC

Durante el presente año se han estrenado filmes que han tenido mucho éxito y que eran muy esperados por el público. No obstante, eso no es suficiente para sorprender a los críticos del portal BBC News, Carin James y Nicholas Barber, quienes escogieron a las 12 mejores producciones en lo que va del 2026.

Lo curioso es que dentro de este top no resaltan cintas como la de “Spider-Man: Brand New Day”, que marcó el mejor estreno del año, o el documental del “Rey del pop”, Michael Jackson, que también contó con una gran recepción. A continuación, te mostraremos la lista en orden descendente.

12- “The Drama”

Película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, donde hay un cambio drástico de emociones y estos dos protagonistas le dan el verdadero éxito, con una interpretación brillante ante una situación que puede resultar delicada.

Emma y Charlie son una pareja feliz, a una semana de su boda, hasta que se entera de un oscuro pasado de Emma que cambia por completo su perspectiva y el desenlace comienza a tener otra noción.

11- “Dead Man’s Wire”

Basada en la historia real de Tony Kiritsis, el hombre de Indianapolis que secuestra a su agente hipotecario tras culparlo de sus problemas económicos, significa un choque emocional sobre la conducta del protagonista, quien opta por anunciar su situación a través de una emisora radial.

Esta producción está ambientada en 1970 y es un thriller que representa una carga emocional. Además, pone al espectador en una situación compleja sobre a quién desea apoyar: si al secuestrador o al rehén.

10- “Two Prosecutors”

Este poderoso drama del reconocido director ucraniano Sergei Loznitsa se desarrolla en 1937, durante el punto más álgido de las purgas estalinistas contra los enemigos políticos de Josef Stalin, y establece deliberados paralelismos con el avance del autoritarismo en la actualidad.

El protagonista es Kornyev, un joven abogado soviético idealista que recibe un mensaje clandestino escrito con sangre por un preso político.

El anciano desea denunciar las torturas a las que él y tantos otros han sido sometidos.

9- “Project Hail Mary”

Ryan Gosling interpreta a un biólogo que intenta salvar al mundo con su inteligencia y toda su experiencia con la ciencia. Los directores son Christopher Miller y Phil Lord, quienes se inspiraron en la novela de Andy Weir.

Es una producción inspiradora, emotiva y que puede resultar incluso divertida; con todas las experiencias y las pruebas que debe presentar este científico.

8- “Wuthering Heights”

“Wuthering Heights” es una cinta que tuvo una gran recepción, principalmente por su gran staff, desde las mentes creativas hasta los actores.

Cathy (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi) marcan una historia de amantes que cautiva a la audiencia, aunque pueda considerarse algo desleal, pero en este caso la principal barrera es la diferencia entre ambas clases sociales. Su relación es simultáneamente sexual, romántica y amarga, marcada por la crueldad que a menudo se infligen mutuamente.

7- “Hoppers”

Pixar recupera su mejor forma con una película animada concentrada, chispeante y llena de energía basada en una idea tan antigua como la propia animación cinematográfica: los animales que hablan.

La protagonista de “Hoppers”, Mabel (con la voz de Piper Curda), es una escolar admirablemente valiente y decidida cuya mente es transferida a un castor robótico mediante un procedimiento que, de alguna manera, le permite comprender las conversaciones de los animales.

6- “My Father’s Shadow”

Esta película se inspiró en el recuerdo de los escritores Akinola Davies Jr. y Wale Davies, quienes plasmaron parte de lo que vivieron en su infancia en Nigeria aproximadamente en los años 1993.

La historia narra las precariedades de los hogares en el país africano, con un padre que pasa la mayor parte del tiempo trabajando y una dictadura que hunde a la población. Se muestra la perspectiva del padre Shadow y su hijo, una cinta que puede tocar la fibra de los espectadores ante lo detallado de las circunstancias conmovedoras.

5- “28 Years Later: The Bone Temple”

Grabada en 2025, se convirtió en una maravillosa secuela de la producción de 2002, con un apocalipsis zombi como temática principal, ahora con mucha más creatividad, aprovechando todos los avances que consiguieron 23 años después de la primera producción.

La historia tiene inspiración británica y muestra el terror común que se vive en este tipo de tramas, pero con un toque folclórico.

4- “The Sheep Detectives”

Hugh Jackman protagoniza una cinta de animación donde interpreta al pastor de ovejas George, quien es asesinado y provoca que el rebaño se enfrasque en dar con el responsable de la muerte de su dueño.

La investigación se abre y el equipo de reparto de primera hace de esta una gran película, y muy entretenida para los pequeños en casa.

3- Nirvanna the Band the Show the Movie

Nirvanna the Band the Show the Movie, una comedia absurdamente ingeniosa y orgullosamente canadiense escrita y protagonizada por Matt Johnson (que también la dirige) y Jay McCarrol (autor de la música).

Es una de las películas más disparatadas del año, pero también una sincera carta de amor a su ciudad natal y un emotivo homenaje a la amistad duradera.

2- “The Odyssey”

Realmente no hay mucho que decir sobre “The Odyssey” de Christopher Nolan, la película donde el dios Ulises pasa mil aventuras para volver a su isla Ítaca, inspirada en la novela de Homero.

Esta entrega representó el mayor éxito del director, a pesar de que cuenta con una trayectoria bastante notable en Hollywood. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Travis Scott, Charlize Theron y Robert Pattinson son parte del grandioso reparto que reunió Nolan para concretar su superlativo proyecto.

1- “The Invite”

El tan solo hecho de estar por encima de “The Odyssey” ya habla por sí solo de esta comedia estadounidense que conquistó a los críticos de BBC.

Basada en una película española, reúne a solo cuatro personajes en un apartamento durante una única velada.

Seth Rogen y Olivia Wilde (directora de la película) interpretan a un matrimonio infeliz; Penélope Cruz y Edward Norton son los vecinos enamorados que aparecen para cenar.

El contraste entre los anfitriones, que no dejan de discutir, y sus relajados invitados da lugar a una farsa incómoda y desternillante.

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