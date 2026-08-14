Murió ciclista británico Finlay Tarling a los 19 años por accidente en Volta a Portugal

El joven corredor británico Finlay Tarling, de 19 años e integrante de la escuadra NSN Development, falleció este viernes a consecuencia de un accidente ocurrido durante el desarrollo de la octava etapa de la Volta a Portugal.

De acuerdo con las informaciones transmitidas por la cadena pública lusa RTP, el suceso se produjo tras un impacto frontal con un vehículo particular que circulaba en sentido contrario al trazado de la prueba. Tras la colisión, la dirección de la carrera determinó la suspensión inmediata de la jornada a falta de aproximadamente 20 kilómetros para la línea de meta, cancelando además los actos del podio en señal de luto.

En rueda de prensa posterior, el mayor Tiago Machado, representante de la Guardia Nacional Republicana (GNR), precisó que el siniestro consistió en “una colisión entre el ciclista y un vehículo ligero”, añadiendo que las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La trágica muerte del deportista ha generado incertidumbre sobre la continuidad de la 87ª edición de la ronda portuguesa. El director de la competición, Ezequiel Mosquera, manifestó a los medios que no existía una resolución inmediata sobre los días restantes de competencia: “No hay nada planificado a día de hoy. Acabamos de cruzar la meta, no tenemos nada en mente sobre si continuar con la carrera… Y mañana será otro día”, declaró el directivo.

Nacido el 2 de octubre de 2006, Finlay Tarling se unió a la estructura de desarrollo de la escuadra suiza NSN en 2025 (denominada anteriormente Israel-Premier Tech).

La ronda portuguesa representaba su primera gran prueba en el circuito profesional, desempeño en el cual había firmado actuaciones destacadas en las etapas contra el reloj, al registrar la undécima posición en el prólogo y el decimoquinto lugar en la quinta jornada. Finlay era hermano menor de Joshua Tarling, ciclista profesional de la escuadra Netcompany INEOS.

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