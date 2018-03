FOTO: ¡Aura Cristina Geithner enloquece a sus fans de Instagram posando sin brasier!

#Felizlunes "La sensualidad es algo tan sutil que solo las almas abiertas son capaces de valorar y percibir." @crissgeithner @aurafans67 @auracrisslover #2018SeraMejor #instagoods #instagram #insta #actresslife #workout #model #sensuality #modeloscolombianas #Colombia #lifestyle #Mexico #usa🇺🇸 #beautiful #be #hapinnes #beyourself #love #lovers 💖💖🍎🍎

A post shared by Aura Cristina Geithner (@crissgeithner) on Feb 26, 2018 at 6:16am PST