Igualdad de oportunidades, aún pendiente para las mujeres

Oportunidad es una de las palabras y uno de los conceptos que más se oye entre las mujeres o se deduce de su conversación cuando hablan de lo que piden para avanzar en la búsqueda de la igualdad de género.

La disparidad de salarios por razón de género sigue siendo una lucha pero también lo es el hecho de tener que buscar el papel laboral, social y político que corresponde a la mitad de la población en sociedades cuyos sistemas sociales y laborales han acomodado tradicionalmente mejor a los hombres. En esos sistemas, las oportunidades no se presentan a las mujeres igual que a los hombres.

Muchas están avanzando pese a todo. Eso las hace singulares porque el camino es aún estrecho y la mayoría de las mujeres no lo pueden recorrer o no pueden hacerlo sin encontrarse con incontables escollos.

En El Diario hemos pedido a cinco latinas que nos digan qué obstáculos se han encontrado en sus carreras o vidas por ser mujeres y qué esperan del futuro en este Día Internacional de la Mujer.

Marilyn Rivera

Marilyn Rivera es puertorriqueña, tiene 60 años y trabaja como doorwoman en un edificio de Murray Hill

¿Qué obstáculo ha tenido en su carrera, meta o trabajo por ser mujer?

Nunca he tenido problemas, no me ha resultado difícil trabajar con tantos hombres. Creo que siempre podemos aprender los unos de los otros. Tenemos un ambiente familiar en mi edificio y nos preocupamos el uno por el otro. A veces las personas se sorprenden de ver a una mujer como portera, no necesariamente de forma negativa. Pero a veces dicen: “Guau, casi nunca me he encontrado con una mujer que es portera”. Con mi sonrisa amplia, mi estatura de cuatro pies y 11 pulgadas se eleva a seis pies. Doy la bienvenida a todos los que entran en mi edificio con respeto, y lo recibo a cambio. He tenido la suerte de poder formar parte de un equipo que me muestra respeto y eso es lo que recibo.

¿Qué espera que cambie para la mujer en cinco años?¿Dónde quiere ver el avance?

Veo que habrá un cambio muy grande. Los rangos de las mujeres seguirán incrementando y podrán hacer trabajos que otros hombres hacen, recibiendo el mismo salario, en puestos de igualdad y sin miedo. No dejé que nada se interpusiera entre mí y mis objetivos, y espero que más mujeres tengan esa oportunidad. Las mujeres muestran más fuerza y ​​capacidad para seguir adelante con sus sueños. Ahora, los que están en el poder deben estar más abiertos a escuchar y compartir diferentes ideas y a imaginar diferentes tipos de trabajadores. En cualquier campo que sea. Veo a más mujeres entrar en mi campo. Después de 25 años, sigo diciendo lo mismo: me encanta mi trabajo y como a mí me encanta tratar con gente este tipo de trabajo me cae como anillo al dedo. Y podría ser perfecto para muchas otras mujeres también.

Carmen de la Rosa

Hay que acabar con las dudas sobre la capacidad para ejercer la política