Barack Obama en conversaciones para hacer una serie con Netflix

Barack y Michelle Obama presentarían una serie de historias inspiradoras en Netflix

Barack Obama podría aparecer en la cámara como el moderador de una nueva serie en Netflix. O podría quedarse fuera de cámara como productor de un espectáculo sobre historias estadounidenses edificantes. O tal vez él hará las dos cosas, informa CNN.

Las conversaciones están en curso entre Obama y Netflix, según una fuente familiarizada con las discusiones. La fuente lo caracterizó como una “sociedad de producción” y dijo que el acuerdo aún no se ha finalizado.

Si sucede, tanto el expresidente como su esposa, Michelle, participarán en una serie de shows para Netflix.

La noticia de las conversaciones fue reportada por primera vez por The New York Times. “El número de episodios y los formatos para los programas no se han decidido”, dijo The Times.

El periódico describió dos espectáculos potenciales. En uno, “el Sr. Obama podría moderar las conversaciones sobre temas que dominaron su presidencia”. Otro programa “podría presentar a la Sra. Obama sobre temas, como la nutrición, que defendió en la Casa Blanca”. Obama no tiene la intención de utilizar sus programas de Netflix para responder directamente al presidente Trump o a los críticos conservadores, de acuerdo con personas familiarizadas con las discusiones sobre la programación. Dijeron que los Obamas había hablado sobre la producción de episodios que destacan historias inspiradoras.

El expresidente Barack Obama tiene una amplia base de seguidores en las redes sociales, con más de 101 mil seguidores en Twitter y más de 55 mil en Facebook.