Fair Fares NYC: cómo solicitar el descuento del 50% en el metro y los autobuses

Fair Fares NYC permite a los residentes elegibles de la ciudad de Nueva York pagar $1.50 por viaje en el metro y los autobuses participantes, la mitad de la tarifa regular de $3. El programa municipal ofrece este beneficio a personas con ingresos limitados que cumplen los requisitos, lo que ayuda a reducir los gastos de transporte para ir al trabajo, estudiar o acudir a citas médicas.

El descuento no se activa automáticamente por tener ingresos bajos ni por utilizar una tarjeta OMNY. Debes solicitar el beneficio y obtener la aprobación para pagar la tarifa reducida mediante el método de pago autorizado.

Puedes iniciar el trámite en el portal oficial de Fair Fares NYC. Según la guía oficial del programa, tendrás 10 días después de enviar la solicitud para presentar la documentación requerida.

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¿Quién puede pagar la mitad con Fair Fares NYC?

El programa exige como requisito tener entre 18 y 64 años, vivir en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island y cumplir el límite de ingresos brutos del hogar, antes de impuestos.

No basta con trabajar en la ciudad. Si vives en Nueva Jersey o fuera de los cinco distritos, no cumples el requisito de residencia.

Tampoco puedes recibir el descuento para metro y autobuses si participas o eres elegible para otro programa incompatible, como Reduced-Fare de la MTA. Ese programa atiende a personas de 65 años o más y a personas con discapacidades que cumplen los requisitos de la MTA.

Tu estatus migratorio no te excluye. “Fair Fares NYC no hará preguntas sobre su estatus ni registrará ninguna información sobre su estatus migratorio”, señala la guía oficial en español.

Los ingresos que abren o cierran el descuento

Los límites anuales publicados para 2026 dependen del tamaño del hogar:

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Para hogares de más de ocho personas, el programa añade $8,520 por cada integrante adicional; los límites para siete y ocho personas son $75,060 y $83,580, respectivamente.

Compara el ingreso del hogar, no únicamente tu sueldo. El umbral equivale al 150% del nivel federal de pobreza; la MTA advierte que algunos trabajadores con salarios bajos ganan demasiado para calificar.

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Cómo solicitarlo sin perder el plazo

La solicitud se tramita mediante ACCESS HRA. Estos son los pasos esenciales:

Entra en nyc.gov/accessfairfares y completa la solicitud Presenta los comprobantes de identidad, edad, residencia e ingresos que te pidan Carga los documentos mediante la aplicación móvil ACCESS HRA Consulta el estado del trámite y los avisos en tu cuenta

Puedes acreditar identidad y edad con IDNYC, una licencia o un pasaporte de cualquier país. Para residencia, se aceptan documentos como facturas o estados de cuenta de los últimos 90 días; para ingresos, talonarios de los últimos 30 días u otros comprobantes admitidos.

“Tiene 10 días para enviar sus documentos después de mandar su solicitud”, indica la guía. Si no llegan a tiempo, tendrás que presentar una nueva solicitud.

La revisión puede tomar hasta 30 días después de entregar la solicitud y toda la documentación. Si necesitas ayuda, llama al 311 o acude a una oficina de Fair Fares NYC.

OMNY: el detalle que evita pagar de más

Al inscribirte, puedes seleccionar una tarjeta OMNY del programa o vincular una tarjeta bancaria o dispositivo compatible. La tarjeta enviada por Fair Fares llega sin saldo: debes recargarla para viajar.

Si eliges recibirla por correo, la guía pide esperar entre dos y tres semanas después de la aprobación.

El beneficio cubre metro y autobuses locales, limitados y Select Bus Service. No ofrece el descuento en PATH, Long Island Rail Road ni Metro-North; los autobuses exprés y AirTrain JFK cobran tarifa completa.

El descuento es individual. “Su descuento FFNYC es solo para su uso personal”, advierte el documento: prestarlo puede provocar una suspensión de 60 días y, ante una segunda infracción, la exclusión permanente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Fair Fares NYC

¿Cuánto puedes ahorrar por viaje?

Pagas $1.50 en lugar de $3 por cada viaje elegible. Por ejemplo, diez viajes cobrados individualmente cuestan $15, frente a $30 sin el descuento.

¿Necesitas una cuenta bancaria?

No. Puedes recibir una tarjeta OMNY de Fair Fares y agregarle dinero en máquinas de estaciones o comercios participantes, sin vincular una tarjeta bancaria.

¿Puedes solicitarlo si no tienes estatus migratorio regular?

Sí, siempre que cumplas los demás requisitos. El programa no pregunta ni registra información sobre tu estatus migratorio.

¿El beneficio se renueva automáticamente?

No. Debes renovar la inscripción cada año y seguir siendo elegible. La guía recomienda hacerlo al menos 30 días antes de que termine tu inscripción para evitar interrupciones.

¿Qué haces si te cobran la tarifa completa?

Revisa que tu perfil OMNY muestre la categoría “Fair Fares”. Si no aparece, llama al 311; si aparece y el cargo sigue siendo incorrecto, contacta a OMNY al 877-789-6669.

Conclusión

Antes de descartar tu registro al programa Fair Fares NYC porque tienes empleo, compara los ingresos de tu hogar con el límite que te corresponde: tener trabajo no te excluye automáticamente.

Si calificas, el descuento puede liberar dinero de un gasto que difícilmente puedes evitar. La clave es convertir esa posibilidad en ahorro: completar la solicitud y activar el beneficio antes de tus próximos recorridos.

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