Conductor parapléjico hiere a nueve personas en Brooklyn

Aparentemente no funcionó el dispositivo que usa para operar su vehículo

Ocho adultos y un niño resultaron heridos luego de que un conductor parapléjico perdió el control de su auto, saltó la acera y golpeó a varios peatones en East Flatbush la noche del jueves.

El automóvil se detuvo después de estrellarse contra un salón de belleza en Nostrand Avenue, cerca de Glenwood Road, poco antes de las 7:10 p.m., detalló la policía. El conductor parapléjico usa un dispositivo para operar su vehículo, pero aparentemente no funcionó, causando el choque, dijo NYPD.

De las nueve personas que resultaron heridas en el accidente, tres fueron trasladadas al hospital: un niño de 6 años, una mujer de 49 y un hombre de 35. Todos se encontraban en condición estable el viernes por la mañana, dijo un vocero del FDNY.

El conductor, no identificado, también fue llevado a un hospital, pero no resultó gravemente herido. No se esperaba que se le acusara penalmente, según una fuente policial.

El accidente sucedió tres días después de que una conductora aparentemente medicada y con antecedentes de problemas médicos se saltara la luz de un semáforo en Park Slope, provocando la muerte de dos niños y dejando gravemente herida a una mujer embarazada, la actriz Ruthie Ann Miles, ganadora del premio Tony en 2015.

Apenas el miércoles el alcalde Bill De Blasio adelantó que propondría cambios a la ley estatal para que sea más fácil retirar los permisos de manejo a los automovilistas con malos antecedentes o condiciones médicas potencialmente peligrosas. También pidió cárcel para la conductora, Dorothy Bruns, quien no ha sido acusada por el hecho.

De acuerdo con el portal del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), a los conductores sólo se les pregunta sobre su estado de salud cuando solicitan o renuevan sus licencias de manejo.