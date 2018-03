Erika Csiszer atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida

Porque eres mi pilar de vida, porque jamas me has dejado sola, porque nunca me has dejado caer, porque me enseñaste a ser fuerte y perseguir mis sueños, porque que me orientaste a ser mujer de bien, porque todo lo que soy te lo debo a ti. Ahora me toca a mi cuidarte y devolverte un poquito de todo ese amor incondicional que me diste!!! Te amo mamá! ❤️🙏🏼

