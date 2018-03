Carolina Miranda tuvo accidente durante grabaciones de ‘Señora Acero’

La protagonista de la serie de Telemundo sufrió durante las grabaciones

Carolina Miranda, quien interpreta a La Coyote en Señora Acero, por Telemundo, contó cómo un arma le explotó en la cara mientras grababa la cuarta temporada de esta serie.

“Fue una secuencia que estuvimos grabando y teníamos que balacear todo el tiempo y cargar armas; en una de esas un arma se quedó atorada y me explotó el cartucho cerca del oído. No fue algo visible, pero realmente el oído me lastimó, se me tapó por completo”, describió.

Siguió relatando lo que vino después de esa experiencia: “En ese momento todo me daba vueltas. Enseguida la producción llegó, me atendieron los médicos, paramos un ratito y después seguimos adelante. Como toda serie de acción tienes que seguir grabando, seguir balaceando”, contó.

A Carolina no le quedó de otra que continuar grabando: “Yo no vuelvo a cargar un arma, tengo miedo, que tal si me vuelve a explotar; tuve que agarrar una porque mi personaje las tiene en sus manos todo el tiempo”, dijo. La actriz dejó en claro que Telemundo está al pendiente: “En el contrato está estipulado que hay escenas de riesgo, entonces no pasa nada. Además son accidentes aislados”, concluyó.