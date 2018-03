Polémico libro sobre Juan Gabriel ¡asegura que el cantante sigue vivo!

En ‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’, su creador, Joaquín Muñoz, asegura que ‘El Divo de Juárez’ está entre nosotros

Luego de que en 1985, el exmanager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, sacó a la calle su polémico libro ‘Juan Gabriel y yo’, el cual se vendió como pan caliente a nivel internacional debido a que el texto incluía, entre otras cosas, algunas fotografías en las que ‘Juanga’ se encontraba con hombres en situaciones comprometedoras, ahora, después de más de 20 años, el autor vuelve a editar otro libro, ‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’, en el que Joaquín asegura que Juan Gabriel sigue vivo.

“Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer. Además, también explico en mi libro cuál es la verdadera razón por la que Juan Gabriel tuvo que huir a refugiarse y a esconderse, porque de lo contrario su familia lo iba a matar de verdad”, dijo en entrevista exclusiva para Grupo Cantón, Joaquín Muñoz.

Continuó. “Juan Gabriel va aparecer y le pedirá perdón a su pueblo, él les dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte. En mi libro también hablo de toda esas personas mentirosas que se decían amigos de Juan Gabriel, además contiene fotos inéditas nunca antes vistas, por eso le titule, ‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’”, finalizó.

¿SABÍAS QUE?

Joaquín asegura que ‘Juanga’ está muy delicado de un pie, debido a la diabetes que padece.