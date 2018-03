Video: Maluma se destapa y dice querer un beso de Marc Anthony

El intérprete de "Felices los 4" desea besar al ex de Jennifer Lopez

Maluma y Marc Anthony han dado mucho de que hablar últimamente después de que un “beso” entre los dos se hiciera viral.

El ex de Jennifer Lopez bromeó con el intérprete de “Felices Los 4” acercándose a el y tapándole la boca con su mano para simular el beso.

En una reciente entrevista transmitida por “Despierta América”, se le preguntó a colombiano como besaba Anthony y respondió: “No se, pregúntale a JLo, yo no me he besado a Marc”.

Lo sorpresivo fue lo que dijo Maluma después al destapar que el está deseoso de un beso con con colega.

“Pregúntenle a quienes han sido novia de Marc porque a mi no me ha besado todavía. Es más, quiero, pero no se deja“, dijo bromeando entre risas.

