Mamdani pide una transformación del Partido Demócrata y dice que la carrera presidencial de 2028 “empieza ahora”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó el jueves uno de sus mensajes más críticos contra el rumbo actual del Partido Demócrata, y afirmó que la organización necesita una profunda renovación si aspira a recuperar la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2028.

Mamdani, durante un acto político celebrado en el Kings Theatre de Brooklyn y encabezado por el senador Bernie Sanders, sostuvo que los demócratas han pasado demasiado tiempo administrando problemas en lugar de impulsar cambios significativos para la clase trabajadora, reportó CNN.

El alcalde aseguró que la estrategia tradicional del partido no será suficiente para conquistar nuevamente la Presidencia de Estados Unidos.

“¿Cuándo empieza la carrera para 2028? Empieza ahora”, afirmó Mamdani ante los asistentes, en referencia a las primarias demócratas que se celebrarán esta semana en Nueva York.

El mandatario municipal, de 34 años y vinculado al ala progresista del partido, aprovechó el evento para respaldar a tres candidatos en contiendas al Congreso: la asambleísta estatal Claire Valdez, el excontralor de la ciudad Brad Lander y la activista y educadora Darializa Avila Chevalier.

Valdez busca suceder a la congresista Nydia Velázquez, quien dejará su escaño, mientras que Lander y Chevalier intentan derrotar a representantes demócratas en funciones.

Zohran Mamdani y Bernie Sanders en un acto político en Brooklyn. Foto: Ryan Murphy / AP

Lander compite contra Dan Goldman y Chevalier desafía a Adriano Espaillat.

De acuerdo con la cadena de noticias, el respaldo de Mamdani también lo pone en desacuerdo con el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien ha apoyado a Goldman y Espaillat.

Consultado recientemente sobre la postura del alcalde, Jeffries señaló que ambos mantienen profundas diferencias respecto a esa contienda en particular.

Durante su discurso, Mamdani también criticó a grupos y donantes que, según dijo, buscan influir en las elecciones mediante campañas publicitarias dirigidas contra los candidatos progresistas que respalda.

Asimismo, cuestionó al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, organización que ha invertido millones de dólares en respaldar candidatos favorables a Israel en diversas primarias al Congreso.

Mamdani, quien ha sido un crítico abierto del gobierno israelí, acusó a estos grupos de utilizar recursos financieros para preservar su influencia política en lugar de promover cambios que, a su juicio, son necesarios.

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