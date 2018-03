Los pros y contras de Amazon Prime

Por supuesto, no todo lo que ofrece Amazon Prime vale la membresía. Existe la cuestión de con qué frecuencia compras en Amazon. Si no te conectas a Internet muy seguido o si no crees que aprovecharás todos los beneficios de los servicios que la membresía te ofrece, no te conviene hacerte miembro.

Si no estás seguro de que Prime sea lo apropiado para ti, considera registrarte para una prueba gratis. Tendrás 30 días para probar la membresía. Pero ten esto en cuenta: al final de la prueba gratuita, se te cargará automáticamente la tarifa mensual de la membresía en tu tarjeta de crédito para el período siguiente, a menos que lo canceles por adelantado.

Los miembros que pagan y no han aprovechado sus beneficios tienen derecho a un reembolso completo. No podrás recibir un reembolso si cualquiera de los miembros de tu casa han realizado un pedido que cumpla con los requisitos de Prime.

