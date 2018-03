Julián Gil sin esperanzas de ver a su hijo tras ser plantado por Marjorie de Sousa

Hoy como se acordó desde la semana Pasada nos presentaríamos ambas partes para otorgarnos el perdón en todas las demandas penales existentes. La señora una vez más incumplió su palabra, NO LLEGO . Como nos informó su abogado no se presentó por la presencia de los medios de comunicación. En este momento les informo y con evidencias que yo si cumplí mi palabra no solo presentándome si no otorgando el perdón en todas las denuncias presentadas por mi Aún y cuando ello no lo hizo y ni se si lo hará. Claramente no existe una sola intención de su parte y mucho menos de su “abogada” de terminar con esto Todo en perjuicio de mi hijo Matías Insisto que para pelear hacen falta dos De mi parte hasta aquí llego . “Para ganar una batalla absurda a veces es mejor alejarse y vivir” P.D. SEGURAMENTE DIRÁN QUE NO FUERON CITADOS …. ME AVISAN Y EVIDENCIÓ LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DEL ACUERDO A FIRMARSE HOY Y LA CITACIÓN

