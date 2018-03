Video: Laura Zapata “estalla” en contra de Thalía y sus hermanas

La polémica actriz considera que sus hermanas Gabriela y la intérprete de ‘Desde esa noche’ son del bando enemigo

Ahora que surgió fuertemente el rumor de que las hermanas de Thalía están vendiendo las pertenencias de su madre, Doña Yolanda; entre ellas autos y el cuadro de El Hombre Calabaza que Thalía le dio en vida a su mamá, la polémica Laura Zapata explicó en entrevista que sus hermanas deben tener mucha necesidad, pero además externó que Gabriela y Thalía son del bando enemigo.

“No me duele que vendan las cosas porque son acciones externas a mi conducta, sólo las observo y digo han de tener necesidad. Cada quién se maneja de acuerdo con su conciencia. Hay muchas abusadoras… Gabriela y Thalía, son una y carne, son del mismo grupo emocional, ellas sí son hermanas completas, yo nada más la mitad y esa es sangre enemiga. Yo creo que no les interesa conservar la cosas de mamá, han de tener necesidad y por eso las venden”.

Laura señaló que le tiene sin cuidado lo que hagan sus hermanas:

“Yo tengo muchas cosas que hacer que llenan más mi espíritu, ya cuantos años llevamos sin poder repartir la herencia, yo solo pido que se hagan las cuentas claras. La herencia todavía no se reparte y ya se la repartieron, estamos en el país de los delitos, en el mundo de los “agandalles”, en el mundo de poseer par ser”.

La actriz asegura que sus hermanas están muy necesitadas:

“Que con su pan se lo coman, han de necesitar mucho, yo creo que están muy necesitadas. Yo como toda mi vida he trabajado tanto y como todo lo que yo tengo nadie me lo ha regalado, todo me lo ha dado mi trabajo, mi disciplina, mi labor, entonces por eso tengo lo que tengo”, dijo.

¿SABÍAS QUE?

La actriz va a presentar un libro de poemas en Bellas Artes, además va acudir al segundo encuentro mundial de los escritores de habla hispana en París, en donde va aprovechar para cantarle a la Virgen de Guadalupe en la catedral de Notre Dame.

POR: Rafael Suarez