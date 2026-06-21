Cabo Verde sigue haciendo historia en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 con una irreconocible Uruguay

La debutante selección de Cabo Verde plantó cara a uno de los gigantes históricos de sudamérica y rescató un agónico empate 2-2 ante Uruguay en el Mundial 2026.

El planteamiento del cuadro africano vio su recompensa en el minuto 21: tras una infracción de Rodrigo Bentancur en la frontal, Kevin Pina ejecutó un brillante tiro libre directo con un disparo raso y ajustado que superó la barrera y batió a Fernando Muslera. Fue el primer gol oficial de los caboverdianos en la historia de los Mundiales.

Uruguay, aturdido y sin ideas claras en la medular, apeló a la rebeldía de sus individualidades para salir del bache. En el minuto 44, un error de despeje de Telmo Arcanjo terminó con un testarazo al poste, cuyo rebote fue capitalizado por Maxi Araújo para empujar el balón a placer y poner las tablas en el marcador.

Sin dejar respirar a su rival, la ‘Celeste’ consumó la remontada exprés en el tiempo añadido de la primera parte (minuto 45+6′). Ugarte colgó un balón al área, Araújo prolongó con inteligencia y Agustín Canobbio apareció como una exhalación para fusilar la red de Vozinha, marchándose al descanso con el marcador en 2-1.

Sin embargo, el destino guardaba un vuelco dramático en el minuto 61. Un grosero malentendido en la salida entre el central Mathías Olivera y Fernando Muslera le regaló la pelota al recién ingresado Hélio Varela, quien con el arco totalmente desguarnecido firmó el 2-2 definitivo.

En el minuto 68, el colegiado anuló un accidentado gol uruguayo tras la intervención del VAR por un fuera de juego previo de Manuel Ugarte. Bielsa quemó sus naves dando entrada a Nicolás de la Cruz y a la potencia de Darwin Núñez, pero el bloque bajo de Cabo Verde resistió con un encomiable despliegue defensivo.

Federico Valverde rozó el ángulo con un tiro libre al 90′, y apenas tres minutos después, Canobbio desperdició un contragolpe clarísimo mandando un misil por encima del travesaño tras una gran habilitación de Darwin.

Cabo Verde también tuvo su opción de gloria en el 95′ reclamando un presunto penalti sobre Nuno da Costa, pero Bentancur llegó al límite para enviar el balón al córner.

Con este histórico empate, Cabo Verde sigue invicta y mantiene vivo el sueño de la clasificación en el disputado Grupo H, liderado por España. Por su parte, la Uruguay de Marcelo Bielsa queda en una situación sumamente comprometida de cara a la última jornada de la fase de grupos, obligada a corregir las desatenciones defensivas si no quiere armar las maletas antes de tiempo.

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