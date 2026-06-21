Adolescentes hallan a su madre con la garganta cortada en apartamento de Brooklyn; NYPD investiga el caso

Una mujer fue hallada sin vida en su vivienda en Brooklyn el sábado en la mañana; el Departamento de Policía de Nueva York se encuentra investigando el caso como un homicidio.

Las autoridades fueron alertadas sobre las 9:15 de la mañana del sábado sobre un incidente en un apartamento del barrio de Bay Ridge. Al llegar, los funcionarios descubrieron a la mujer con una laceración en el cuello, informó Fox 5 NY.

De acuerdo con la policía, la víctima identificada como María Santos Flores, de 36 años, fue descubierta por su hijo de 17 años y su hermana, Angélica Flores.

“Vine a visitarla y la encontré así”, declaró la hermana, mientras permanecía afuera con otros familiares, quienes lloraban y se abrazaban. “Acababa de llegar a casa del trabajo”.

“Le gustaba ayudar a la gente y cuidaba de su familia”, dijo entre lágrimas. “No entendemos qué pasó”.

Flores era una camarera y trabajaba de noche en el Huatulco Sports Bar en Sunset Park, informaron los familiares.

“La policía aún no nos dice qué pasó”, expresó su esposo, Antonio Hernández. “Estamos esperando. No sabemos nada. Se sospecha que alguien la siguió a casa después del trabajo“.

La pareja llevaba tres años casada. Sus dos hijos, de 3 y 17 años, estaban en casa al momento del asesinato, declaró.

“Cuando cogí el coche esta mañana para ir a trabajar, ella aún no había llegado”, explicó que salió a trabajar a las 7:30 de la mañana.

Los oficiales del NYPD pusieron marcadores amarillos de evidencia de objetos que estaban en la acera, incluyendo uno que parecía un pañuelo ensangrentado. Los agentes también trasladaron bolsas de evidencia desde la casa hasta un camión del departamento, informó New York Post.

Este hecho es el primero en la comisaría 68 del NYPD en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos delictivos del departamento. La comisaría presta servicio a la zona suroeste de Brooklyn, que incluye Bay Ridge y Dyker Heights.

Según los datos ofrecidos, la Gran Manzana experimentó un descenso del 23% en los homicidios en lo que va de año, pasando de 144 en esta misma fecha de 2025 a 111.

Papo Vázquez, un guardia de seguridad de Huatuco, declaró que Flores “era muy amable”.

“Salía del taxi y saludaba a todo el mundo”, continuó, y agregó: “Era una chica encantadora. Era como una hermana”.

“Era un encanto”, manifestó Nigel Kelly, también portero en Huatulco. “No puedo creer que esto haya pasado”.

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