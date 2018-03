Flamenco y Jazz afro cubano junto a dos dinastías

La familia Habichuela, encabezada por el guitarrista, Pepe Habichuela y su hijo, José Manuel Carmona, se unirán a Arturo y Adam O'Farrill, padre e hijo, en una singular noche de flamenco y jazz afro cubano.

Dos prestigiosas dinastías musicales se unirán en escena para mezclar sobre el escenario la magia y pasión que encierra el flamenco con la energía y el ritmo contagioso del jazz afrocubano.

El virtuoso guitarrista, José Antonio Carmona, mejor conocido como Pepe Habichuela, regresa a la ciudad para ofrecer un concierto, pero no viene solo. Para esta ocasión el instrumentista estará acompañado por su hijo el también guitarrista y compositor, José Miguel Carmona, (‘Josemi’), para celebrar sesenta años en la música.

Pepe Habichuela asegura que el concierto, titulado ‘Legendary Musical Dynasties’ y que promete cerrar con broche de oro el programa de la vigésimo quinta edición del Flamenco Festival, le llena de emoción por múltiples razones.

“Estoy feliz de volver a esa gran ciudad con mi hijo Josemi. Además, tocar junto a las jóvenes generaciones me llena de vida y me hace recordar mi comienzo en la música. Tocar con jóvenes es como un renacer y sé que público disfrutará de este espectáculo”, agrega sobre la función pautada para el sábado 24 en The Town Hall.

La función tendrá como invitados especiales a otra reputada familia de artistas. El concierto incluye la participación del pianista y compositor, Arturo O’Farrill, Jr., hijo del compositor y arreglista Arturo ‘Chico’ O’Farrill. O’Farrill, Jr., líder de la Afro Latin Jazz Orchestra, también subirá a escena con su hijo, el trompetista y compositor, Adam O’Farrill.

“Es un gran honor que la familia O’Farrill nos acompañe, será un concierto inolvidable. Entre los grandes músicos que estarán en este concierto figuran también Kiki Morente, hijo del legendario, Enrique Morente y que es la nueva estrella del cante”, comenta el artista oriundo de Granada, España.

De su lado, José Miguel Carmona, conocido por su trabajo junto al mítico grupo de flamenco, Ketama y por colaboraciones con artistas como Paco de Lucía, Miguel Bose y Niña Pastori, asegura que será una noche especial que incluirá cantos y bailes, a fin de mostrar el flamenco en todo su esplendor.

“Vamos a Nueva York con un grupo de artistas que brilla con luz propia. Son artistas que tienen reconocidas trayectorias como en el caso del contrabajista, Javier Colina y de la bailaora, Alba Heredia. También se suma a ellos el gran percusionista, José Manuel Ruiz, ‘Bandolero’. Durante el concierto ellos también tendrán su espacio para lucirse en escena”, adelanta.

De igual manera, José Miguel Carmona explica que tocar junto a su padre es siempre motivo de gran emoción porque ha sido su mentor y mayor influencia desde el comienzo de su trayectoria. “Mi padre es mi héroe, es la mayor fuente de inspiración que he tenido. Estoy muy contento de poder regresar a Nueva York con él. Siempre que he viajado allá termino experimentando momentos únicos, que de una manera u otra marcan mi vida y sé que este viaje no será la excepción”, concluye, Carmona.

En detalle

Qué: Concierto de la Familia Habichuela, invitados especiales, Arturo y Adam O’Farrill

Dónde: The Town Hall, 123 West 43rd Street

Cuándo: sábado 24 de marzo, a las 8:00 p.m.

Entradas: desde $45

Información: http://www.thetownhall.org y http://www.flamencofestival.org