Mujer en Missouri era feliz con su premio de US$1,000 de la lotería… hasta que vio más ceros

Janet Koch compró el boleto de Scratchers sólo por probar suerte

Una mujer de Republic en Missouri se sintió muy bien tras ganar lo que creyó que eran US$ 1,000 de la lotería de Missouri el pasado 14 de marzo.

“Recuerdo que miré el premio pensando que decía $ 1,000. Justo cuando comencé a entusiasmarme con $ 1,000, me di cuenta de que realmente decía $ 1 millón”, dijo Jeannette Koch, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Lotería de Missouri.

Koch le dijo a los oficiales de lotería que ella decidió comprar un boleto Scratchers, además del boleto Powerball de su marido. Y no podía creer que había ganado un premio de US$ 1 millón antes de irse del estacionamiento de un Kum & Go local.

Para verificarlo, mostró el boleto a su madre y a su esposo. Ella cuenta que su madre lo tomó con calma, pero en cuanto a su esposo: “Sus ojos se agrandaron. No podía creer lo que estaba viendo”.

Koch es la primera persona en ganar el nuevo juego de la lotería estatal “$ 1,000 In a Flash” desde que comenzó al día de Navidad. Ella le dijo a los funcionarios de lotería que el dinero no la cambiará a ella ni a su familia.

“Nos gusta mantener los pies en el suelo, y este (premio) no va a cambiar eso”, dijo Koch. “Planeamos compartirlo con nuestra hija y nuestra nieta, y también estableceremos fondos fiduciarios para nuestras sobrinas nietas y sobrinos nietos”.

La lotería estatal fue aprobada por los votantes de Missouri en 1984 y ha destinado miles de millones de dólares a la educación pública.