Pagos de $1,000 se enviarán el 20 de agosto: quiénes recibirán el dinero

Algunos residentes de Alaska recibirán un pago de $1,000 el próximo 20 de agosto como parte de las distribuciones pendientes del Permanent Fund Dividend, un programa estatal que comparte con los habitantes parte de los ingresos generados por la riqueza petrolera del estado.

Quiénes recibirán el pago del 20 de agosto

De acuerdo con The US Sun, estos pagos no corresponden todavía a la distribución principal del PFD de 2026, sino a solicitudes de años anteriores que quedaron retrasadas, pendientes o sujetas a revisión.

Para recibir los $1,000 el 20 de agosto de 2026, la solicitud del beneficiario debía aparecer con el estatus ‘Eligible-Not Paid’, es decir, elegible pero aún no pagada, a más tardar el 12 de agosto.

Los residentes pueden verificar su situación mediante el sistema “myPFD” del gobierno de Alaska.

Entre las razones por las que algunos pagos pueden quedar pendientes están los procesos de verificación de residencia, solicitudes de información adicional y revisiones de elegibilidad.

Para poder recibir el Permanent Fund Dividend, los solicitantes deben cumplir diferentes requisitos, entre ellos haber sido residentes de Alaska durante un año calendario completo.

Además, deben tener intención de permanecer en el estado indefinidamente y haber estado físicamente presentes en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas dentro de los últimos dos años.

También existen restricciones relacionadas con antecedentes criminales.

Qué pasa si la solicitud no estuvo lista a tiempo

Quienes necesiten actualizar su dirección, modificar sus datos bancarios o completar otros trámites y no alcanzaron el estatus ‘Eligible-Not Paid’ antes del 12 de agosto tendrán que esperar una distribución posterior.

Si el expediente alcanza ese estatus antes del 2 de septiembre, el pago correspondiente está programado para el 10 de septiembre.

The US Sun destaca que estas entregas de agosto y septiembre son pagos de recuperación de ejercicios anteriores y no deben confundirse con el PFD general de 2026.

Además, el 31 de agosto será la fecha límite para que los residentes actualicen su dirección o información bancaria y los cambios puedan aplicarse al pago masivo de este año.

El PFD de 2026 será de $1,200

La distribución principal del Permanent Fund Dividend de 2026 comenzará el 2 de octubre para quienes tengan configurado el depósito directo.

Los cheques en papel comenzarán a enviarse posteriormente, el 23 de octubre.

Este año, el beneficio total será de $1,200 por persona.

La cantidad se compone de un pago estándar de $1,000 y un reembolso extraordinario de $200 destinado a aliviar los mayores costos de energía y combustible.

La cifra quedó muy por debajo de los $3,800 que había propuesto inicialmente el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy.

El monto fue reducido después de las negociaciones presupuestarias, ante preocupaciones por las restricciones fiscales del estado y la volatilidad de los ingresos petroleros.

El programa tiene sus raíces en una enmienda constitucional aprobada por los votantes de Alaska en 1976.

El fondo comenzó a recibir recursos en 1977 y los primeros pagos del Permanent Fund Dividend fueron entregados en 1982.

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