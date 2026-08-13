Cambio en permisos de viaje activaría castigo de 10 años para inmigrantes y complicaría obtener una Green Card

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revocó su fallo de 2012 que protegía a los inmigrantes que llegaron sin papeles a Estados Unidos siendo niños y a otros inmigrantes, evitando así las restricciones por presencia irregular al viajar al extranjero con un permiso de viaje anticipado o ‘advance parole’.

Ahora el documento temporal, que se emite mientras se tramita una Green Card, podría activar el castigo de 10 años de ingreso a Estados Unidos, el cual se aplica a indocumentados que llevan más de un año viviendo en el país sin documentos.

La decisión podría tener implicaciones significativas para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otros inmigrantes que han dependido del permiso de viaje anticipado como parte de su proceso para obtener la Residencia Permanente Legal.

“Revocamos la decisión en Matter of Arrabally y Yerrabelly, 25 I&N Dec. en 779, que establecía que un extranjero que abandona temporalmente los Estados Unidos en virtud de un permiso de reingreso anticipado no constituye, por ello, una ‘salida… de los Estados Unidos'”, señala la decisión. “Aclaramos que un extranjero puede volverse inadmisible [de reingreso a EE.UU.] debido a un viaje al extranjero realizado en virtud de un permiso de reingreso anticipado”.

Este cambio de interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es sustancial, ya que a pesar del permiso de viaje especial, el inmigrante sería castigado por “salir” del país.

La decisión de la BIA, que depende del Departamento de Justicia fue por el caso Matter of Delcarmen-Lara, 29 I&N Dec. 830 (BIA 2026), que revoca la determinación de 2012, que desde tal año estableció que un inmigrante indocumentado que viajaba al extranjero con un permiso de reingreso anticipado a EE.UU. podía volver sin que su salida activara el castigo de tres y 10 años de la INA.

Ahora la La Junta concluye que el término legal “salida” incluye un viaje fuera de los Estados Unidos realizado con permiso de reingreso anticipado, así que las personas podrían ser impedidas de volver al país.

En su decisión, la BIA también recuerda que el reingreso a EE.UU. en forma irregular implica un castigo adicional para los inmigrantes.

“Cualquier persona que haya visto denegada su admisión, haya sido expulsada o haya salido de los Estados Unidos mientras exista una orden de exclusión, deportación o expulsión vigente, y que posteriormente ingrese, intente ingresar o sea encontrada en cualquier momento en los Estados Unidos, será multada o encarcelada por un período no mayor a dos años, o ambas penas”, se especifica.

La decisión de la BIA se suma a una regla de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que advirtió que estudiantes, trabajadores extranjeros o turistas que quieran ajustar su estatus deberán hacerlo a través del consulado correspondiente en sus países de origen.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicó en mayo Zach Khaler, portavoz de USCIS. “Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione conforme a lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”.

¿Qué caso determinó el cambio?

Milagro del Carmen Lara, una inmigrante originaria de El Salvador buscaba obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero el 7 de diciembre de 2006, un juez de inmigración la declaró deportable, determinando que no podía tener protección migratoria y ordenó su deportación.

Lara apeló ante la BIA y se le otorgó una decisión provisional en 2013 y obtener DACA. Luego presentó una moción para reabrir su procedimiento y obtener un permiso especial de viaje, luego de que su esposo hiciera petición de Green Card por matrimonio.

“La Junta denegó la moción el 6 de agosto de 2015 por extemporánea y porque la demandada no cumplía los requisitos para la exención debido a su orden final de deportación”, indica la decisión de este jueves. “El 27 de mayo de 2025, la demandada presentó una segunda moción para reabrir el procedimiento para solicitar el ajuste de estatus [y] para respaldar la moción, la demandada proporcionó

documentación que demuestra que salió temporalmente de los Estados Unidos y obtuvo libertad condicional para regresar al país el 1 de enero de 2024, conforme a una concesión de libertad condicional anticipada”.

El argumento central es que la inmigrante tiene una orden de deportación, por lo que la BIA rechazó su petición y aclaró la regla sobre castigo de personas que salgan de EE.UU. incluso con permiso anticipado.

Es importante que ante la nueva decisión de la BIA, los inmigrantes busquen asesoría de un abogado certificado, para evaluar sus casos.

