¿Qué fue de Terrel Williams, el exboxeador rival que le cambió el destino a Prichard Colón?

El deceso del expúgil puertorriqueño Prichard Colón este jueves 13 de agosto a los 33 años de edad revivió el recuerdo del combate que alteró de forma irreversible el curso de su vida. En aquella jornada, su oponente sobre el cuadrilátero fue el estadounidense Terrel Williams, quien se adjudicó la victoria por descalificación en un choque que redefinió las carreras de ambos deportistas.

La pelea tuvo lugar el 17 de octubre de 2015 en el recinto EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Colón afrontaba el compromiso en calidad de invicto con 16 victorias, al tiempo que Williams llegaba sin conocer la derrota. Durante el noveno episodio, el púgil estadounidense mandó a la lona a su rival en dos ocasiones; el desenlace se concretó cuando la esquina del caribeño le retiró los guantes por equivocación, provocando que el árbitro decretara la descalificación.

El enfrentamiento estuvo rodeado de controversia debido a los continuos impactos irregulares recibidos por Colón en la zona posterior de la cabeza. Tras concluir el pleito, el deportista boricua sufrió un derrame cerebral que requirió una intervención quirúrgica de urgencia y lo mantuvo en coma durante 221 días, provocándole secuelas permanentes que le impidieron volver a la práctica profesional.

El recorrido de Terrel Williams tras el combate

Posterior al acontecimiento de 2015, Terrel Williams se mantuvo alejado de la actividad competitiva por más de dos años. Su reaparición en el ring se produjo en noviembre de 2017 frente a Rosemberg Gómez, un retorno que generó cuestionamientos por parte de Richard Colón, padre del púgil puertorriqueño.

Más adelante, el estadounidense hilvanó triunfos sobre David Grayton y Justin DeLoach. Su última actuación profesional se registró el 21 de septiembre de 2019 ante Thomas Dulorme, quien le propinó la única derrota de su trayectoria mediante decisión unánime.

Desde aquel compromiso, Williams no ha vuelto a registrar apariciones en el circuito profesional. Con una marca definitiva de 18 victorias, una caída y 13 nocauts, el peleador figura como inactivo en los registros especializados y se ha mantenido distanciado de la luz pública.

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