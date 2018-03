Una “Noche Caliente” con lo mejor de la salsa romántica

Eddie Santiago, Paquito Guzmán y Johnny Rivera rememoran una época en el Lehman Center

NUEVA YORK.- Eddie Santiago, Paquito Guzmán y Johnny Rivera, tres íconos de la salsa romántica que dominó el mercado de la música en las décadas de los 80 y 90 suben al escenario este sábado para ofrecer una “Noche Caliente”, en el Lehman Center.

“La propuesta de una Noche Caliente no puede caer mejor en medio de este frío inicio de la primavera neoyorquina, para disfrutar de tres verdaderas leyendas y pioneros de la música latina”, dijo y Leo Tizol , el productor del concierto, que cuenta con el auspicio de GOYA FOODS.

En aquellos años, la salsa romántica acaparó los escenarios y los clubes de baile con temas que marcaron más de una generación, entre ellos: “Detalles”, “Lluvia”, “Tu me quemas”, “Antídoto y veneno”, “Que locura enamorarme de tí” e “Insaciable”, que llegaron a la cima de las listas de popularidad en la voz de Eddie Santiago.

Santiago nacido en Toa Alta, Puerto Rico, ha lanzado más de 25 álbumes, muchos de los cuales han obtenido oro y platino. Su disco “Después del silencio”, lanzado en 2004 fue nominado para un Grammy en la categoría de Música Tropical. La producción “Reyes de la Salsa” de 2011 con Lalo Rodríguez, fue él último disco de este cantante que sigue gozando de popularidad con sus clásicos.

Completan la cartelera Paquito Guzmán y Johnny Rivera. Guzmán, originario de Santurce, Puerto Rico, es uno de los mejores vocalistas de Salsa Romántica. Durante la década de 1980 fue muy popular cantando en ese estilo, alcanzando un punto alto en ventas con su álbum de 1986 Salsa The Best Ballads. En 1994 lanzó Oro Salsero, que presentó los éxitos “25 Rosas”, “Y es que llegaste tú” y “Vivir a solas”. Y en 1999, se estrenó “Las mejores baladas en salsa, un álbum de baladas populares traducidas a salsa de ritmo lento, que incluía los éxitos “Esa mujer” y “Ser amantes”. En 2008 se lanzó el álbum “The Greatest Salsa Ever, y su último disco, “Iconos: 25 Exitos”, fue lanzado en 2013.

Johnny Rivera, de ascendencia puertorriqueña que nació y creció en El Bronx. Influenciado por su tío, el vocalista de salsa Adalberto Santiago. Su debut discográfico llegó en 1983 en un álbum recopilatorio llamado Noche Caliente-II, cantando “Terciopelo y Piedra”. Rivera luego se unió a una de las orquestas más populares de la época, el Conjunto Clásico, como cantante principal.

El material de salsa romántica más conocido de Rivera, incluye sus éxitos “Necesito una amiga”, “My Eyes Adored You” de Frankie Valli, “Esa chica es mía” y “Como fui a enamorarme de ti”.

Con los años, Rivera ha seguido grabando con éxito, tanto como solista como en colaboración con grandes artistas como Humberto Ramírez, Ray Sepúlveda, Jerry Rivera, Tito Nieves, Isidro Infante, Charlie Aponte, India, Domingo Quiñones, Tito Puente, Hierba Albert, Tony Vega y Marc Anthony. Los últimos lanzamientos de Rivera son El Noble de la Salsa (2011) y Salsa Legends de 2016, que ascendieron al número 7 en la lista de Billboard.

En detalle

Qué: Concierto Salsa Romántica “Noche Caliente” Eddie Santiago, Paquito Guzmán y Johnny Rivera

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468.

Hora: 8 pm.

Tickets: $100* VIP, $65, $55 y $50 Lehman Center box office: 718-960-8833 o a través de la página web: www.LehmanCenter.org