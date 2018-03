Nueva York también marcha por nuestras vidas y contra las armas

Neoyorquinos viajan a Washington para la ‘March for Our Lives’, mientras miles participaran en eventos programados en varias zonas de la Gran Manzana

Familias neoyorquinas a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York y el estado, se unirán este sábado a la denominada Marcha por Nuestras Vidas para exigir el fin de la violencia con armas y los tiroteos masivos en las escuelas del país, que desde 2013 suman más de 300.

Hasta el viernes, el sitio web del movimiento liderado por estudiantes March for Our Lives listaba 840 eventos que acompañarán a la manifestación principal en Washington, D.C. Marchas hermanas se han programado en toda la nación y el mundo, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

En Nueva York, New Yorkers Against Gun Violence (NYAGV), fundada en 1993 por madres de Brooklyn para luchar por una menor violencia de armas, está coordinando diversas marchas en el estado, desde Albany y Buffalo, hasta una en Central Park, en Manhattan, que podría ser la más grande de todas.

Además, la organización sin fines de lucro tiene previsto hacerse presente también en la manifestación central en Washington, a la que llegarán en dos buses con aproximadamente 130 personas, entre personal y estudiantes de su programa ReACTION, dirigido a estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York para educarlos sobre los peligros de la violencia con armas y cómo pueden abogar por cambios positivos en sus comunidades.

“Quiero estar ahí para apoyarlos al 100%”, señaló con entusiasmo Kristine Arroyo, quien está coordinando los buses de NYAGV hacia Washington. “El hecho de que esto se haya convertido en un movimiento nacional de jóvenes es totalmente inspirador y espero que nos vean y nos escuchen bien en Washington”.

La organización de justicia social judía Workmen’s Circle también planea viajar con más de 80 estudiantes de secundaria de la Gran Manzana. Ellos saldrán de Manhattan al amanecer de este sábado en dos buses para unirse a la manifestación en la capital del país.

Consuelo Piedra, de 17 años, viajará con NYAGV. Para ella, llegar a Washington es una manera de unir su voz a una manifestación que busca reconocer y priorizar el problema de la violencia de armas.

La estudiante de secundaria de padres mexicanos recuerda que cuando se unió al programa ReACTION de NYAGV en 2015, se sorprendió al ver que tres cuartos de su clase de alrededor de 25 adolescentes manifestaron haber sido directamente afectados por violencia de armas. Un año después, ella tendría su propia experiencia, cuando a su hermano intentaron robarle el celular en la puerta de la casa de su familia en El Bronx a punta de pistola.

“No tenemos tiroteos en nuestras escuelas pero sí en nuestros vecindarios”, señaló Piedra sobre la ciudad de Nueva York. “Como adolescentes reconocemos el problema y no tendríamos que estar atemorizados”.

Piedra, que aboga por controles más severos para que el acceso de armas no sea tan sencillo, invoca a los neoyorquinos a que salgan a marchar el sábado, sobre todo a los padres: “Deben dar más apoyo, alzar la voz por sus hijos”.

Gran marcha en Central Park

La que quizás será la manifestación más grande en Nueva York es la programada a tener lugar en Central Park. Hasta el viernes, más de 15,000 personas se habían marcado como asistentes en la página del evento en Facebook.

El punto de encuentro será Central Park West y Calle W. 72. Las puertas abrirán a las 10 a.m., el mitin comenzará a las 11 y la marcha arrancará a las 12 del mediodía.

“La misión y enfoque de Marcha por Nuestras Vidas es exigir la presentación inmediata de un proyecto de ley exhaustivo y efectivo al Congreso […] para atender estos temas de violencia de armas que se han salido de control en nuestro país”, declara la organización de la marcha.

Quienes planeen participar de este evento deben saber que: no pueden llevar bultos grandes, sus carteles no deben incluir metal ni madera, sus bolsas plásticas deben ser transparentes, pueden llevar carritos de bebe, no habrá baños disponibles una vez que ingresen en el mitin y no se permitirá el reingreso.

Los residentes de Staten Island se están organizando para, junto a representantes religiosos de su comunidad, reunirse este sábado en las escalinatas de la municipalidad a las 9 a.m. Allí, se unirán en oración y luego tomarán juntos el ferry para participar de la marcha en Central Park.

También en Coney Island

Entre tanto, la coalición Coney Island Anti-Violence Collaborative (CIAVC) que agrupa a residentes, organizaciones sin fines de lucro, negocios, escuelas, autoridades electas y demás residentes de Coney Island, tiene previsto una marcha a lo largo de su icónico boardwalk. La cita es a las 11 a.m. en las avenidas Surf y Stillwell.

La misión de la Marcha por Nuestras Vidas no terminará el sábado. El movimiento invoca a los jóvenes a registrarse para votar y así, llegado el momento, elijan a congresistas que luchen con ellos para frenar la violencia de armas. Además, hace una invitación a firmar una petición que llama al Congreso a promulgar leyes que protejan y salven a los niños de la violencia con armas.