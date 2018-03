Crecen rumores del divorcio de Melania tras últimos detalles de infidelidades de Trump

Un nuevo reporte de Hollywood Life aviva los rumores de un posible divorcio de la primera dama, Melania Trump.

El informe afirma que Melania Trump está en el peor momento de su relación con Donald Trump al sentirse furiosa y humillada por los escándalos sexuales de su esposo.

La cosas venían mal con las incómodas acusaciones de acoso sexual por parte de Trump a más de diez mujeres, sin embargo estas habrían ocurrido en su mayoría antes de que Melania estuviera casada con el magnate, lo que no era de mayor importancia.

Sin embargo luego de que estallara el escándalo de la actriz porno Stormy Daniels, su presunto romance con Trump cuando ya estaba casada con el magnate y posteriormente los informes del dinero que pagó el abogado de Trump para que la actriz no contará su historia a la prensa, prendieron las alarmas en su relación, aseguran fuentes cercanas a Melania en el informe de Hollywood Life.

Sin embargo ahora con las revelaciones de Karen McDougal, la exmodelo Playboy que en entrevista esta semana con CNN dio reveladores detalles de su romance de 10 meses con el presidente mientras estaba casado con Melania hicieron a la primera dama enfurecer, dice el reporte.

“En este punto, Melania se siente más humillada que enojada, pero eso no quiere decir que no esté enojada, porque sí lo está”, le dijo una fuente a Hollywood Life . “Sin embargo, se siente avergonzada e irrespetada, como que el mundo entero se está riendo de ella”. Que este escandaloso drama sea tan público es más que insoportable para Melania, lo cual ha hecho que no pueda ni siquiera mirar a Donald en este momento”.

El informe continuó señalando que la pareja ha mantenido su distancia, lo cual quedó claro este fin de semana cuando la primera dama viajó por separado al lujoso resort Mar-a-Lago en Florida. Melania pasará toda la semana en Palm Beach, durante las vacaciones de primavera de Barron.

Eso significa que Melania estará lejos de Donald cuando este domingo en la noche se transmita la esperada entrevista la ex actriz porno Stormy Daniels al programa periodístico “60 Minutes” en la cual la actriz prometió dar todos los detalles de su romance con Trump.

President Trump and Melania will be apart when “60 Minutes” airs its interview with Stormy Daniels https://t.co/qwvc8uguIc pic.twitter.com/IxXgssSHgb

— The Hill (@thehill) 25 de marzo de 2018