Niño se niega a bailar “Scooby Doo Papá” y el video se viraliza en Facebook

El menor se limitó a caminar en algunas ocasiones

MÉXICO – Al parecer un niño se hartó el éxito del momento del Dj Cobra y se negó a bailar “Scooby Doo Papá” durante un festival de su escuela.

Aunque sus demás compañeros no perdían los pasos de la canción, él prefirió quedarse parado y no bailar, pese a que algunos de sus conocidos le dijeran que bailara.

“Jesús, baila. No ma… Es el único que no está bailando”, se escucha a una persona que no para de reírse de la actitud del menor.

Los hechos fueron captados en un video que fue publicado en la cuenta de Facebook Metro Tacubaya

“Jesús, baila”, insiste la persona para tratar de convencer al menor a que bailara al igual que sus compañeros, pero no lograron que el niño lo hiciera.

El menor mueve su cabeza para decir que “no”, y sólo en algunas ocasiones se movió para caminar, pero no para mostrar los pasos de baile.

El video lleva más de 2 millones de de reproducciones.

Varios usuarios aplaudieron la actitud del niño.

“Le auguro un futuro prometedor fuera de monas de guayaba, perreo intenso, italikas tuneadas y brytanis embarazadas, bien por ese niño alfa!!”, escribió Morgan Hellex.

Mientras Ro Cube SH Ecdlt Sierra destacó: “Ese morro debería de estar en el cuadro de honor, no en un mediocre bailable , denle otra semana de vacaciones a el niño alfa”.