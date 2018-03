Stormy Daniels cotraataca a Trump y su abogado tras “vergonzosas” revelaciones del magnate

Daniels demandó al abogado de Trump, Michael Cohen por difamación

Luego de paralizar al país entero con su reveladora entrevista en la que confesó los detalles de su encuentro sexual con Donald Trump, la actriz porno Stormy Daniels contraataca.

Daniels demandó este lunes a Michael Cohen, el abogado personal del presidente Trump por difamación.

La actriz porno está en medio de una recia batalla legal con Trump, tratando de disolver un acuerdo de confidencialidad que firmó obligándola a mantenerse callada sobre su romance con el magante.

Sin embargo en la entrevista que fue trasmitida este domingo Daniels asegura que una amenaza de muerte en su contra en frente de su hija fue la que la llevó a firmar el documento.

“Deja a Trump tranquilo. Olvide esa historia “, le dijo una hombre desconocido a Daniels en un estacionamiento en las Vegas.

El individuo luego de mirar a la hija de la actriz porno en la parte trasera del auto le dijo: “Sería una pena que algo le pasara a su madre”, contó Daniels en la entrevista para “60 Minutos”.

Por su parte el abogado de Daniels asegura que este acuerdo no tiene validez ya que Trump nunca firmó el documento.

La demanda interpuesta alega que Cohen difamó a Daniels al sugerir que está mintiendo sobre su presunto romance con Trump en 2006. La demanda apunta específicamente a una declaración hecha por Cohen el mes pasado: “El hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda causar daño o daño”, dijo el abogado personal del magnate a los medios de comunicación.

Cohen confesó que usó “fondos personales propios para facilitar un pago de $130,000 dólares” a Daniels por su silencio sobre el romance con Trump semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El próximo 12 de julio está programada la audiencia para la demanda que Daniels presentó contra Trump y la compañía de Cohen para disolver el acuerdo de confidencialidad en la Corte Superior del Condado de Los Angeles.

El cambio en la demanda se produce solo un día después de que Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, desafió su acuerdo de no divulgación y habló públicamente sobre el presunto romance para el programa “60 Minutos”.

Daniels reveló varios detalles de su relación con Trump en la entrevista, incluido un incidente en 2006 cuando supuestamente le pidió a Trump que se bajara los pantalones para poder darle unas palmadas con una revista que mostraba su rostro en la portada, y Trump estuvo de acuerdo.

La actriz porno detalló que la única vez que tuvo sexo con Trump, cuando él tenía 60 años y la actriz 27, fue de manera “consensuada, sin protección y en la suite” del ahora presidente.

De la mismaforma Daniels dijo que Trump le restó importancia a su matrimonio con Melania a la hora de su romance con ella, diciendo que los dos dormían en camas separadas y que no importaba que acabaran de tener un hijo juntos.

La Casa Blanca ha negado una y otra vez la relación entre Trump y Daniels.