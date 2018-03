Exigen a Cuomo acciones efectivas para proteger a inquilinos de NY

Manifestantes pidieron que en el presupuesto que se analiza en Albany se incluyan $1,000 millones para viviendas asequibles, se ayude a arrendatarios con VIH y se promueva el impuesto a millonarios

“La renta sube y sube y el pueblo sufre y sufre”, “la renta sube y sube y el pueblo sufre y sufre”, fue la frase que este martes corearon una y otra vez decenas de activistas y arrendatarios que se dieron cita frente de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, en Manhattan, para exigir que en el presupuesto estatal que Albany está discutiendo, se incluyan medidas a favor de los inquilinos más vulnerables.

Los manifestantes entregaron a un asistente del mandatario estatal cientos de cartas firmadas, donde exigen a Cuomo que muestre un liderazgo efectivo, “no solo con palabras sino con leyes y recursos” económicos que “protejan a los inquilinos y no a los propietarios”.

“Con estas cartas firmadas le estamos pidiendo a Cuomo viviendas justas y asequibles porque él ha prometido mucho y no ha cumplido, y estamos aquí para decirle que si ahora quiere nuestro voto para seguir en el cargo, pues que nos resuelva esto ya”, dijo Letizia Pazmiño, activista de la organización Make the Road NY, quien también le pidió al alcalde Bill de Blasio que se siente con Cuomo para encontrar soluciones conjuntas.

“Entre ellos hay un juego del gato y el ratón. Se tiran la pelotita y nadie toma responsabilidad, pero ya no vamos a aceptar más excusas”, agregó Pazmiño.

En las cartas entregadas al Gobernador, los firmantes piden además una partida de $1,000 millones para financiar la vivienda pública (NYCHA) y la eliminación del “bono de vacancia”, medida estatal que permite a los dueños de apartamento subir un 20% el monto del arriendo cada vez que un inquilino deja la propiedad. Asimismo, solicitan que se inviertan $9 millones para ampliar la asistencia de alquiler a inquilinos de bajos ingresos con VIH y que se acabe el bache que genera la “renta preferencial” a inquilinos de renta controlada.

La “renta preferencial” permite a los propietarios de apartamentos con renta estabilizada tener la opción de ofrecer unidades a inquilinos por un precio inferior al alquiler legal regulado, determinado por el historial de renta del apartamento. El principal problema que genera un bache, es que la “renta preferencial” puede revocarse cada vez que se renueva el contrato, y el propietario puede comenzar a cobrar la “renta legal regulada” más otros aumentos permitidos, sin estar violando la ley.

“Que no haya sido un show”

Sonia Medrano de la organización New York Community for Change (NYCC), quien vive en un apartamento de NYCHA en East New York, Brooklyn, dijo que luego de la reciente visita que el Gobernador hizo a un proyecto de vivienda pública en El Bronx, el siguiente paso es usar el presupuesto como una manera de demostrar su compromiso real para resolver las necesidades de los inquilinos.

“Espero que eso no haya sido un show lo que hizo, porque no es justo que sigamos viviendo con ratas, con cucarachas, sin calefacción y con paredes agrietadas”, dijo la inquilina. “No queremos más excusas. Necesitamos vivir en condiciones más humana”.

Raquel Rivera, quien también pertenece a NYCC, fue la encargada de subir y entregar personalmente las cartas al Gobernador. La activista insistió en que tras el presupuesto, que la Legislatura estatal debe aprobar antes del 1 de abril próximo, el mandatario tiene que mostrar con hechos que “los pobres le importan”.

“Lo primero que debe hacer Cuomo es firmar para cerrar esas brechas que las leyes de renta estabilizada actualmente tienen. Él puede hacerlo y tiene que hacerlo para mostrar que está del lado de nuestras comunidades, porque hasta ahora, gracias a esas leyes, los caseros pueden hacer lo que quieran con nosotros y subir rentas”, dijo la joven.

El concejal Jumaane Williams, expresidente del Comité de Vivienda del Concejo, aseguró que Cuomo está hablando de las viviendas por ser un año electoral y exigió que muestre compromisos.

“Hasta ahora él le ha fallado a los inquilinos, pero mi esperanza es que escuche estas peticiones y haga lo que tiene que hacer en el presupuesto, donde la gente muestra cuales son las prioridades, aunque los derechos de los inquilinos y la vivienda asequible no han sido la prioridad de este Gobernador”, dijo el concejal de Brooklyn, al tiempo que pidió a Cuomo que en vez de dar solamente $250 millones para ayudar a NYCHA, cree un plan a largo plazo para ayudar con los $24,000 millones que se necesitan.

La oficina del gobernador Cuomo no había respondido a las solicitudes de comentarios, pero una persona de su oficina mencionó que el mandatario va a leer las cartas que le entregaron.