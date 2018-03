Buscan inscribir a más neoyorquinos en seguros de salud

Anuncian numerosos eventos de matriculación en planes médicos en los cinco condados hasta finales de abril

Aunque existe un gran número de neoyorquinos que son elegibles para obtener seguro médico a bajo costo y de calidad, aún muchos no se han inscrito en ningún plan de salud. Por esta razón, las autoridades de la Ciudad anunciaron la realización de una amplia serie de eventos y ferias en los cinco condados con el fin de aumentar la cantidad de asegurados en la Gran Manzana.

Este martes, el alcalde la de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció mediante un comunicado la realización más de 150 eventos de inscripción en seguros de salud en los cinco condados de la ciudad, como parte de la expansión del programa GetCoveredNYC (ObtengaCoberturaNY), una iniciativa que fue lanzada en 2016 y que consta de una campaña de matriculación integral y multilingüe, que incluye anuncios publicitarios en medios de comunicación locales, mensajes de texto, y el entrenamiento y capacitación de “navegadores” o consejeros de salud certificados.

La idea es que esos consejeros asistan a todos los neoyorquinos ­­–en persona, de manera gratuita y en su propio idioma–, en todo el proceso de inscripción en Obamacare.

Gracias a GetCoveredNYC , los neoyorquinos que aún son elegibles para inscribirse durante todo el año pueden obtener hasta finales de abril asistencia gratuita en más de 12 idiomas para ayudarlos en el proceso de inscripción en un seguro médico a bajo costo y de calidad.

“El acceso a la atención médica asequible es un derecho fundamental”, dijo el alcalde de Blasio. “En vista de la falta de inversión federal y la retórica engañosa, GetCoveredNYC continúa inscribiendo a los neoyorquinos para hacer que ese derecho sea una realidad para todos. Esta expansión asegurará que más familias en los cinco condados reciban la atención de calidad que merecen “, agregó el alcalde.

Por su parte, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de la ciudad, la doctora Herminia Palacio dijo que tener un seguro de salud puede cambiar vidas y por eso alentó a los neoyorquinos a que aprovechen los eventos de inscripción de seguros en toda la ciudad para obtener cobertura.

“Con la ayuda de los especialistas de GetCovered, los neoyorquinos tendrán asistencia gratuita y fácil para que ellos y sus familias se inscriban en el cuidado de la salud. ¡Instamos a todos los neoyorquinos a obtener cobertura hoy! “, dijo la doctora Palacio.

Récord de asegurados

Según datos de la oficina del Alcalde, su campaña GetCoveredNYC ayudó a inscribir a 80,000 neoyorquinos en nuevos planes de seguro médico asequible el año pasado, superando la meta de matricular a 50,000 neoyorquinos en 2017. Esto coincide con una disminución en el número de pacientes sin seguro que fueron atendidos por los hospitales públicos del NYC Health + Hospitals el año pasado.

Datos publicados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York señalan que hasta el cierre del período de Inscripción Abierta, el pasado 31 de enero de 2018, más de 2,267,000 residentes de la Ciudad de Nueva York estaban asegurados a través del portal del ‘New York State of Health‘, el mercado de seguro de salud creado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), mejor conocido como Obamacare. Este es un aumento de más de 263,200 nuevas inscripciones, o 13%, con respecto al año anterior.

Desafían a Trump

Mientras la Administración Trump ha recortado millones de dólares en fondos para la publicidad y promoción de las inscripciones en seguros del ACA (de $100 millones a $10 millones), la Administración De Blasio aumentó de $1.2 millones a $1.9 millones la financiación de su iniciativa GetCoveredNYC, que busca educar y concientizar a más neoyorquinos para que inscriban en un plan de salud.

Los neoyorquinos que cumplen con los requisitos de ingresos para Medicaid o el seguro de salud a bajo costo o gratuito ‘Essential Plan‘, pueden llamar al 311 o enviar un mensaje de texto con CoveredNYC (SeguroNYC) al 877877 para hablar con un especialista en inscripciones. Para localizar los lugares donde se realizarán los eventos de inscripción visite: GetCoveredNYC.

Algunos de los 150 eventos de inscripción en seguros de salud en los cinco condados se realizarán en las siguientes fechas y direcciones:

El Bronx:

Marzo 29 y 30; Abril 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, y 27

NYC Health+ Hospitals/North Central Bronx

3424 Kossuth Avenue

Bronx, NY 10467

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 29; Abril 5, 12, 19 y 26

NYC Health + Hospitals/Jacobi

1400 Pelham Parkway South

Bronx, NY 10461

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 30; April 6, 13, 20 y 27

NYC Health + Hospitals/Lincoln

234 East 149th Street

Bronx, NY 10451

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Abril 14

Spring Into Health Fair

Tremont Park Murphy Community Center

East 175th Street

Bronx, NY 10457

11:00 A.M. – 3:00 P.M.

Brooklyn:

Marzo 29; Abril 5, 12, 19 y 26

Office of Assembly Member Williams

5318 Avenue N

Brooklyn, NY 11234

10:30 A.M. – 2:30 P.M.

Abril 7 y 21

NYC Health + Hospitals/Kings County

451 Clarkson Avenue, Building E

Brooklyn, NY 11203

9:00 A.M. – 12:00 P.M.

Marzo 29; April 12 y 26

Office of State Senator Persaud

1222 E 96th Street

Brooklyn, NY 11236

2:00 P.M. – 5:00 P.M.

Abril 3, 10, 17 y 24

Salvation Army – Bensonhurst

7307 18th Avenue

Brooklyn, NY 11204

9:00 A.M. – 12:30 P.M.

Marzo 27; Abril 3, 10, 17 y 24

Church of Grace to Fujianese

5212 6th Avenue

Brooklyn, NY 11220

2:00 P.M. – 5:00 P.M.

Marzo 28; Abril 4, 11, 18 y 25

Tzu Chi Foundation

5721 6th Avenue

Brooklyn, NY 11220

10:00 A.M. to 4:00 P.M.

Marzo 31; Abril 7, 14, 21 y 28

East New York Diagnostic and Treatment Center

2094 Pitkin Avenue

Brooklyn, NY 11207

9:00 A.M. – 1:00 P.M.

Abril 7 y 21

New York City Department of Health and Mental Hygiene – Bushwick

335 Central Avenue

Brooklyn, NY 11221

9:00 A.M. – 1:00 P.M.

Abril 19

Brooklyn Family Justice Center

350 Jay St, 15th floor

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Manhattan:

Marzo 29; Abril 5, 12, 19 y 26

NYC Health + Hospitals/Harlem

506 Lenox Avenue

New York, NY 10037

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 28; Abril 4, 11, 18 y 25

New York Public Library – Seward Park Branch

192 East Broadway

New York, NY 10002

3:00 P.M. – 6:30 P.M.

Queens:

Marzo 29, 30 y 31; Abril 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28

NYC Health + Hospitals/Queens

82-68 164th Street

Jamaica, NY 11432

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 31; Abril 7, 14, 21 y 28

Queens Library – Flushing Branch

41-17 Main Street

Queens, NY 11355

10:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 31; Abril 7, 14, 21 y& 28

NYC Health + Hospitals/Elmhurst

79-01 Broadway

Queens, NY 11373

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 27; Abril 3, 10, 17 y 24

Sunnyside Community Services

43-31 39th Street

Sunnyside, NY 11104

9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Marzo 27 y 28; Abril 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25

NYC Human Resources Administration – Jamaica

165-08 88th Avenue

Jamaica, NY 11432

10:30 A.M. – 6:30 P.M.

Marzo 28; Abil 4, 11, 18 y 25

Queens Library at Lefferts

103-34 Lefferts Boulevard

Jamaica, NY 11419

2:00 P.M. – 6:30 P.M.

Marzo 28; Abril 4, 11, 18 y 25

Haitian Americans United for Progress

197-17 Hillside Avenue

Hollis, NY 11423

10 A.M – 2 P.M.

Marzoh 30; Abril 6, 13, 20 y 27th

Queens Library at Broadway

40-20 Broadway

Long Island City, NY 11103

2 P.M. – 5 P.M.

Marzo 30; Abril 6, 13, 20 y 27

Queens Library at South Ozone Park

128-16 Rockaway Boulevard

Queens, NY 11420

10 A.M. – 6 P.M.

Marzo 31; Abril 7, 14, 21 y 28

Queens Library at Far Rockaway

1637 Central Avenue

Far Rockaway, NY 11691

10:00 A.M. – 6:00 P.M.

Marzo 31; Abril 7, 14, 21 y 28

Queens Library at Ozone Park

92-24 Rockaway Boulevard

Ozone Park, NY 11417

10:00 A.M. – 6:00 P.M.

Marzo 30; Abril 6, 13, 20 y 27

Chinese-American Planning Council

133-14 41st Avenue

Flushing, NY 11355

9:00 A.M. – 5:00 P.M.