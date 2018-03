Un drama financiero que te hará reir

La solicitud de préstamo bancario es el causante de las risas en "El Crédito", la nueva obra de Repertorio Español

Una disputa financiera, presentada con mucho humor, que dejará al descubierto la sensibilidad humana y sus temores, es la nueva propuesta de la compañía de teatro Repertorio Español y su obra “El Crédito”.

La historia parte de una crisis económica, pero se va más lejos hasta tocar las fibras más íntimas de sus personajes. Para su director, Fernando Then, es una cita ineludible para los amantes del teatro ya que además de hacer reir la pieza encierra un mensaje relevante.

“Esta obra fue escrita por el dramaturgo catalán Jordi Galcerán, que es también autor de ‘Burundanga’. ‘El crédito’ no es una comedia frívola, trae un mensaje profundo. Es como una gran cebolla que irá perdiendo cáscaras”, asegura. “No sólo hará reír al público a carcajadas, sino que también le hará pensar en cómo el trabajo, la economía y el sistema nos envuelve y nos hace olvidar la individualidad de las personas. Incluso nos hace olvidar que debemos vivir”, agrega sobre la puesta en escena que debutará mañana.

En la historia, un hombre busca con urgencia un préstamo bancario que considera crucial en su vida, pero el problema es que el encargado de la institución financiera decide negar su solicitud, porque el personaje no reúne los requisitos necesarios. El cliente no tiene aval, ni propiedades, únicamente ofrece la promesa de que pagará.

El actor Luis Carlos de la Lombana, quien hará el rol de ‘El cliente’, cuenta que la primera impresión que tuvo sobre su personaje es que es un manipulador, excesivamente hábil con el uso de la palabra. De igual manera, habla de su química con el director y con su compatriota y contraparte en escena, el actor español Txemi Parra.

“Esta es una comedia bien hecha y de mucha calidad. Diría que mi personaje es un ajedrecista de la palabra, me divertí mucho metiéndome en la piel de este hombre que quiere conseguir ese dinero a toda costa. He tenido oportunidad de trabajar antes con el director (Then) y con Txemi y ha sido muy grato reencontrarme con ellos”, comenta De la Lombana quien ha sido parte en piezas como ‘El amor en tiempos de cólera’ y ‘La tía Julia y el escribidor’.

De su lado, Txemi Parra, quien encarnará al director de la sucursal bancaria, adelanta que la obra mantendrá al público en vilo y que dará un giro inesperado cuando el persistente cliente decide hacer una inusual propuesta al personaje que él interpreta.

“No quiero adelantar mucho sobre la vuelta que da la historia, pero mi personaje se ve prácticamente arrastrado al borde de la locura. Cuando el guión cayó en mis manos y me encontré con estos dos personajes, de inmediato me atrajo el papel del director del banco, pero no expresé ninguna preferencia. Para mi sorpresa justamente ese fue el papel que me asignaron, estoy muy contento. Formar parte de la familia de Repertorio Español es un honor”, concluye el también guionista y comediante con 15 años de trayectoria en teatro y televisión.

En detalle:

Qué: Estreno de la pieza ‘El crédito

Dónde: 138 East 27th Street

Cuándo: Viernes 30, a las 8 p.m.

Entradas: Desde $17

Información: www.repertorio.nyc