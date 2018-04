Ana María Canseco: Emotivos mensajes de sus colegas después de anunciar su salida de Telemundo

Minutos después de que Ana María Canseco confirmara nuestra exclusiva, anunciando oficialmente y en vivo, su salida de ‘Un Nuevo Día’ y de Telemundo, algunos de sus compañeros se volcaron a las redes sociales a despedirla con emotivas palabras.

¿Por qué tan rápido?… Porque desde el jueves pasados, cuando se los comunicaron, todos sus colegas sabían que hoy, lunes 2 de abril, a las 9:15 AM, hora del Este, Anita daría su discurso final y las explicaciones de su sorpresiva salida del show matutino de Telemundo.

“Mi querida @anamariacanseco ha sido un gusto compartir contigo estos 5 años. ❤ Sé que lo que se acerca a tu vida ahora será genial y maravilloso para ti. 🙏🏻 Este ciclo termina pero las puertas que se abrirán a partir de hoy para ti, ¡ni siquiera te las imaginas! Te quieroooo”, le escribió Rashel Díaz.

Mientras que Mario Vannucci, el astrólogo del show y su gran amigo, dijo lo siguiente:

“Mi amada @anamariacanseco que te puedo decir que no sepas mi compañera de aventuras, mi anfitriona cuando llegué a vivir a Miami, tú casa fue mi casa por un mes mientras me entregaban mi Depa y fue de los tiempos más divertidos juntos, la radio, escribir para tu web, es que son muchas cosas que nos unen que hoy solo es hasta mañana, hasta luego, te vas de @unnuevodia pero no de mi vida mi hermana del alma !! Love you 😍!!!!”.

En el caso de Daniel Sarcos -quien también sale de ‘Un Nuevo Día’ y se despide este jueves-, prefirió grabar un video en donde le dio espacio para que Anita hablara en su cuenta de Instagram.

Como te contamos, Ana María Canseco, acompañada de sus compañeros de ‘Un Nuevo Día’, anunció oficialmente su salida del show y de Telemundo diciendo que, cómo muchas cosas en la vida, este ciclo laboral se termina para ella.

“El día de hoy estoy anunciando que mi ciclo con ‘Un Nuevo Día’ termina, se termina como los noviazgos, ciertas uniones, pero a veces un papel no significa que mi relación de cariño con todo el equipo de ‘Un Nuevo Día’, y con todo Telemundo termine, relaciones laborales terminan, pues sí son ciclos que comienzan, ciclos que terminan”, esta fue parte de sus discurso, el cual puedes leer completo haciendo ‘click’, AQUÍ.