El dominio de Cristiano Ronaldo sobre Juventus

El portugués tiene de hijo a los italianos

Cristiano Ronaldo tiene un hijo llamado Juventus. Es lo que dicen los números del portugués a la hora de medirse a los italianos.

Este martes hay una nueva cita entre CR7 y la Juve por la Champions League.

Cristiano Ronaldo llega al duelo europeo frente al Juventus en su mejor momento goleador, autor de nueve goles en sus últimos cuatro partidos con el Real Madrid, y siendo la gran pesadilla del conjunto italiano, al que siempre marcó en Champions League.

Siete goles firmó en los cinco enfrentamientos que Cristiano Ronaldo ha jugado con el Real Madrid ante el Juventus. El último, un grito al mundo del fútbol que le reivindicaba como el mejor jugador de la temporada, con su doblete en la final de Cardiff.

Solo un equipo supera el registro que protagoniza el astro portugués ante el Juventus, el que ostenta frente al Bayern Múnich al que ha marcado hasta nueve dianas.

Para convertirse en un jugador temido en Italia, Cristiano inició su acierto en una fase de grupos. El 23 de octubre de 2013 dio el triunfo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un doblete (2-1). Fue un encuentro de dominio juventino pero con castigo goleador del portugués que firmaba su primer gol a los 4 minutos y el segundo de penalti. El duelo quedaba condicionado por la expulsión de Giorgio Chiellini por roja directa a los 47 minutos.

En Turín Cristiano no faltaba a su cita con el gol e impulsaba al Real Madrid a octavos igualando el tanto del chileno Vidal. Gareth Bale marcaba el segundo (2-2).

Dos años después Real Madrid y Juventus volvían a cruzar sus caminos, en esta ocasión en semifinales, en la que es la última eliminación madridista en Liga de Campeones. El 5 de mayo de 2015 en el Juventus Stadium se la prometía felices el conjunto madridista cuando el tanto de Álvaro Morata para los italianos lo igualaba Cristiano. Un penalti inocente de Dani Carvajal lo aprovechaba Tévez para dar el triunfo a su equipo (2-1).

En la vuelta no hubo remontada en el Santiago Bernabéu en una eliminatoria que siempre será recordada por el papel de Morata, que tras eliminar al Real Madrid con otro tanto acabó regresando a la casa blanca. Cristiano no fallaba y marcaba el primer tanto del encuentro que no permitía la final soñada de ‘Champions’ ante el Barcelona.

Se desquitó a lo grande en Cardiff la pasada temporada en la final de la Liga de Campeones. Su figura creció en todas las eliminatorias con goles decisivos a rivales de la grandeza de Bayern o Atlético de Madrid y con su doblete en la gran cita frente al Juventus.

La goleada por 1-4 convertía al Real Madrid en el primer equipo capaz de reeditar título en Champions.