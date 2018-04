Seth Rogens conocía la relación entre Trump y la actriz porno Stormy Daniels desde hace años

Así lo confesó el cómico en el programa de Ellen DeGeneres

Stormy Daniels, actriz, guionista y directora de cine para adultos, ha denunciado que recibió dinero por no contar las aventuras sexuales con Donald Trump en 2006. En mitad de una duda que tiene al país sin saber a quien creer, el siempre polémico Seth Rogen acudió al Ellen DeGeneres Show para confesar que él ya lo sabía todo desde haVista previa (se abre en una ventana nueva)ce años.

“Conocí a Stormy Daniels hace mucho tiempo y, voy a ser sincero, puede que mencionase algo de esto hace unos 10 años”, confesó a Ellen DeGeneres. “En aquel momento, si le preguntabas a una estrella porno con quién había dormido y la respuesta era Donald Trump, aquello era lo menos sorprendente que podía haber dicho. Y sí, ella lo mencionó. De verdad, en ese momento, no fue tan sorprendente”.

Seth Rogen coincidió con Daniels cuando la actriz realizó dos breves intervenciones en The 40 Year-Old Virgin (2005) y Knocked Up (2007), ambas de Judd Apatow.

“Cuando comenzó su campaña, se hizo evidente que a nadie le importaba nada de lo que hacía”, sentenció Rogen sobre Trump. “Entonces no se me ocurrió que a alguien le importaría. Pero, cuando lo vi, pensé: oh, sí, Stormy nos lo contó”.