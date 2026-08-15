Comparten nuevo adelanto de “Avengers Doomsday”

El año 2026 ha estado marcado por estrenos que han sido un éxito total y apunta a cerrar por la puerta grande con “Avengers Doomsday”. De hecho, este viernes sacaron un nuevo adelanto que aumentó las expectativas de los cinéfilos.

Esta gran producción de Marvel, que será estrenada el 18 de diciembre, sacó su tráiler oficial el pasado 20 de julio y cuenta con las más grandes figuras de superhéroes, con una trama bastante interesante.

Grandes superhéroes

La entrega dirigida por Anthony y Joe Russo representa la primera de este tipo desde “Avengers: Endgame”, lanzada en 2019, cuenta con un reparto lleno de coprotagonistas.

Sus protagonistas son Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, con Tenoch Huerta Mejia.

Nuevo adelanto de “Avengers Doomsday”

En este nuevo adelanto, se puede apreciar que las imágenes comienzan de una parte avanzada de la película, donde los superhéroes se percatan de la traición de Doctor Doom, debido a que se reúnen los Vengadores y los X-Men, quienes se enfrentaron en el primer avance, discutiendo sobre Víctor (Dr. Doom) y qué lo llevó a cambiar de perspectiva, porque era un hombre amable hasta que perdió todo lo que quería.

Posteriormente, se divisa cómo Reed Richards (Mr. Fantástico) confronta frente a frente a Doctor Doom, preguntándole por qué estaba causando tanta destrucción. La respuesta de Doom fue contundente: “Todos ustedes tienen vidas robadas y deben devolverlas“, lo que da paso a un fragmento donde salen Steve Rogers, Thor y Loki; hasta darle paso al enfrentamiento de Thor y Doctor Doom, donde Thor promete enviarlo al infierno, pero fracasa en su batalla.

Para finalizar con Doctor Doom reviviendo a todo su arsenal de centinelas con otra frase épica y con una escena que se podría deducir como el comienzo de una gran batalla decisiva entre Doctor Doom y su reino de Doom contra el universo de superhéroes de Marvel.

Un formato que hará la experiencia más placentera

Además del tráiler, Marvel Studios también anunció que esta película estará disponible en formato Infinity Vision, el cual es una nueva certificación de calidad para salas de cine premium (PLF) creada por The Walt Disney Company.

Se asegura que este nuevo formato “garantiza a los espectadores una experiencia cinematográfica excepcional con pantallas gigantes, imágenes brillantes y un sonido extraordinario”. Como ha pasado con otras películas como “The Odyssey” y “Dunne: Part III”.

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