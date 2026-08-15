Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4” hoy, 15 de agosto

Falta solamente un día para conocer al tercer eliminado en la cuarta temporada de la “Casa de los Famosos México 4” y, por lo tanto, es importante hacia quién está apuntando el público para salvar. Una encuesta que te mostraremos a continuación.

Moisés Peñaloza ganó el reto de salvación este viernes y optó por autosalvarse. Por ende, en riesgo de eliminación se mantienen tres mujeres y tres hombres: Arantza Ruiz, Yanet García, Flor Vigna, Memo Schutz, Luis Chaparro y Masada Altamimi.

¿Qué dice la encuesta?

Según la más reciente encuesta compartida por el portal Vaya Vaya, el favorito para quedarse, al menos una semana más, es Memo Schutz con un 31% de los votos, quien siempre ha sido parte de la placa, pero ha contado con bastante apoyo de los seguidores del reality.

A mitad de tabla están: Masad Altamimi con un 25% de los votos, seguido de Flor Vigna (11%) y Arantza Ruiz ocupa el cuarto lugar con un 10%. Según este portal, la eliminación estaría entre Yanet García (9%) y Luis Chaparro, quien fue el que menos apoyo recibió con un 7%.

Demarcharse Luis, significaría el primer participante hombre que se marcharía de la casa siendo eliminado, debido a que en las dos galas anteriores salieron Mariana Ochoa, quien regresó por la dinámica del exilio, y Ximena Herrera. Por su parte, Fede Vigevani, quien ya no está entre los habitantes, cumplió su ciclo como infiltrado durante dos semanas y por esa razón, ya no forma parte de “La Casa de los Famosos México 4”.

¿Memo Schutz cumplirá su promesa si vuelve a ser salvado?

Cada uno de los participantes hace lo que puede por seguir en competencia y Memo Schutz decidió, motivado por Aldo Rendón, proponerle al público que, si lo salva, se pintará la barba de color rojo a partir de la próxima semana.

“La Casa de los Famosos México 4” se pone cada vez más entretenida y se acerca una nueva gala de eliminación. Recuerda que puedes votar por tu participante favorito para que siga en competencia a través de la plataforma de lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

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