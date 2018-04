Video: Adamari López llora la salida de Ana María Canseco de “Un Nuevo Día”

La mexicana tuvo palabras de elogios para la boricua

La presentadora de televisión Ana María Canseco anunció hoy que ya no será parte del programa “Un Nuevo Día” de Telemundo.

En ese mismo espacio, Canseco tomó cerca de cinco minutos para darles la noticia a los televidentes.

Acompañada por sus colegas que incluye a Adamari López y Zuleyka Rivera, la presentadora dijo que fueron cinco años maravillosos y de mucho aprendizaje.

“El día de hoy estoy anunciando que mi ciclo en Un Nuevo Día termina”, explicó la comentarista de farándula del programa.

Durante su anuncio la colega tuvo palabras de elogios para la boricua Adamari López, mientras que fue un poco parca cuando se refirió a Zuleyka Rivera, señalando que la conocía poco.

“A Adamari López, la Adamari que quiero tanto. Esta chaparrita me enseñó que la vida hay que disfrutarla, las cosas reales por las cuales hay que luchar, sufrir, reír, es la vida misma y el milagro de la vida también lo viví con ella porque todas esas esperanzas y todo ese cariño lo viví contigo… nos hizo tíos porque todos somos tíos de Alaia y yo me siento muy orgullosa de ser tía de Alaia y que me hayas permitido serlo“, le dijo Ana María a Adamari.

Mientras que a Zuleyka solo se limitó a decirle: “Zule, tenemos poco en conocernos, pero tu sonrisa eres una chica maravillosa“.

Con esta salida son dos las bajas en el programa, pues el animador Daniel Sarcos, igualmente, anunció la pasada semana que renunciaba para dedicarse a un proyecto con la lotería dominicana y otro proyecto propio en Florida.

Mira aquí el video completo: