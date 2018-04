Detienen a Farruko por supuesto contrabando de dinero

ÚLTIMA HORA: Arrestan en la tarde de hoy por agentes de ICE-HS a el cantante de reggaetón @farrukoofficial en el aeropuerto de Puerto Rico Luis Muñoz Marín. Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, fue detenido con mas de 51 mil dólares en efectivo no declarados. El cantante de música urbana esta bajo custodia de las autoridades federales por “contrabando de dinero” y Proveer una declaración de aduana falsa. Farruko fue detenido a su llegada de la Republica Dominicana. Ampliaremos. #Farruko @farrukoofficial

A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Apr 3, 2018 at 4:22pm PDT