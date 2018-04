Ayúdennos a ayudar a Puerto Rico

Nuestra Hispanic Federation comenzó a ayudar a los puertorriqueños afectados por el Huracán María inmediatamente después de conocerse sus efectos devastadores en la isla. Con la colaboración de dirigentes y personalidades de la talla de Lin-Manuel Miranda, Jennifer López y Alex Rodríguez y con las aportaciones de miles y miles de donantes grandes y pequeños, nuestro Fondo Unidos hace llegar a diversas organizaciones comunitarias en la isla los recursos necesarios — que no están recibiendo del gobierno– para que Puerto Rico pueda volver a la normalidad.

Una de ellas es el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables, o CEMTAS, que presta servicios en el municipio de Yauco, en el sur de Puerto Rico. CEMTAS se dedica a la educación sobre la agricultura sustentable, la energía renovable y el desarrollo de microempresas en áreas rurales.

“A más de seis meses del impacto de María”, comenta Wanda Santiago, Directora de CEMTAS-Yauco, “aún tenemos muchas familias sin techo y carreteras dañadas. En el área agrícola tuvimos mucha destrucción. Hay necesidad de semillas, de arreglo de estructuras… Además, tratamos de abastecer de agua de pozo a las familias que todavía no cuentan con ese servicio. Y muchas áreas del municipio todavía carecen de energía eléctrica”.

La falta de electricidad es uno de aspectos más crueles de la emergencia en Puerto Rico, como hemos podido comprobar quienes hemos estado viajando a la isla a prestar asistencia en los últimos meses. Los más afectados son, por supuesto, los más vulnerables, como las personas de edad avanzada y los enfermos. Y los niños y niñas.

“La experiencia que están teniendo las familias que tienen niños en áreas donde todavía no ha llegado la luz”, agrega Wanda Santiago, “es que temprano en la tarde tienen que estar en sus hogares, para que no les coja la noche afuera. No tienen televisión ni tienen manera de iluminarse para hacer las asignaciones. La situación está crítica en el área de la montaña, donde están necesitando mucha ayuda, especialmente los niños que tienen impedimentos”.

Al reconocer el respaldo que CEMTAS recibe de la Hispanic Federation y de todos los que aportan a nuestro Fondo Unidos, Wanda Santiago comenta que su agencia cuenta ahora con 15 placas solares con ocho baterías de carga. Y advierte que las mismas tendrán una importancia vital “si sucede alguna situación similar a la que hemos vivido, porque hay que considerar que se acerca de nuevo la temporada de huracanes”.

Les aliento a que colaboren con Puerto Rico donando para nuestro Fondo Unidos en http://www.hispanicfederationunidos.org.

También pueden llamar a nuestra línea gratuita y bilingüe, 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832. O visitar http://www.hispanicfederation.org. Asimismo, pueden seguir nuestras actividades en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebremos juntos nuestro 28avo aniversario y hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Federación Hispana