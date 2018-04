Enrique Peña Nieto exige a Trump dirigir “su frustración” al Congreso de EEUU, no a los mexicanos

VIDEO: El presidente de México criticó la retórica negativa del mandatario estadounidense

El presidente Enrique Peña Nieto le pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirse a los actores políticos de su país y no a los mexicanos si tiene alguna frustración sobre asuntos migratorios.

“Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”, indicó el presidente mexicano en un mensaje. “Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”.

El Presidente Peña se refirió a las posturas de los cuatro candidatos presidenciales sobre el envío de tropas de Estados Unidos a la frontera.

Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. pic.twitter.com/3FxfbAF4zl — Enrique Peña Nieto (@EPN) April 5, 2018

“Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional, no es un tema de campañas es un tema de país”, dijo el Presidente en un mensaje por Twitter.

“Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad”, afirmó Peña.

En tercer lugar, se refirió al candidato propuesto por su partido en la coalición Todos por México.

“José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación.

“Y Margarita Zavala dijo que, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto.