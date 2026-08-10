Arrestan a capitán hispano tras el naufragio que se cobró la vida de una madre y su bebé en Nueva York  

Los fiscales federales de Nueva York se hicieron cargo del caso contra la persona que operaba la embarcación que se volcó en un puerto y causó la muerte de una madre de Queens y su pequeña de 5 meses, informaron las autoridades.

Identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue puesto bajo la custodia de los federales, tras recibir atención médica en el Centro Médico Maimonides. Los cargos federales podrían anunciarse en las próximas horas de este lunes.

La decisión se traduciría en que los 13 cargos por imprudencia temeraria anunciados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ya no se tramitarán en el ámbito local, mientras avanza una investigación federal.

Los detectives se encuentran examinando si la embarcación en cuestión llevaba más pasajeros de los permitidos y si Hernández operaba un negocio de alquiler ilegal. Los funcionarios definen un alquiler ilícito como una operación de transporte de pasajeros que carece de las credenciales necesarias dadas por la Guardia Costera, el equipo de seguridad o el certificado de inspección, informó ABC 7 NY.

La embarcación se volcó cerca de la Estatua de la Libertad el sábado en la noche, lo que desató un operativo de rescate masivo en que participaron la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y la Policía de Nueva York (NYPD).

La bebé y la mujer, identificadas como Antonella García, de 5 meses, y Sara Sánchez, de 27 años, fueron transportadas al hospital NYU Langone Brooklyn en estado crítico, donde se confirmó la muerte de ambas.

El esposo de Sánchez también se encontraba a bordo y sobrevivió. La pareja contaba con un hijo de 6 años. Otros pasajeros fueron rescatados con heridas leves.

La Guardia Costera declaró en principio que estaba investigando si el viaje constituía una operación de alquiler ilegal y prometió exigir responsabilidades a los operadores no autorizados. La causa del vuelco de la embarcación sigue bajo averiguaciones.

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