Los estados donde la electricidad es más cara en EE.UU.

La electricidad residencial se ha convertido en uno de los gastos que más pesan en los hogares estadounidenses, pero la factura varía, de manera notable, según el estado.

Los datos más recientes de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) muestran un mapa con diferencias enormes: mientras el promedio nacional fue de 18.44 centavos por kilovatio-hora en mayo de 2026, algunos residentes pagaron casi 3 veces esa cantidad. La comparación ayuda a entender por qué el costo de la energía se ha convertido en una preocupación nacional.

Hawaii ocupa, con diferencia, el primer lugar. El estado registró un precio residencial promedio de 52 centavos por kilovatio-hora en mayo, según la EIA. La cifra es extraordinariamente superior al promedio nacional y también refleja una realidad particular: el aislamiento geográfico de las islas encarece el suministro energético y limita las alternativas disponibles.

California aparece en segundo lugar, con 33.25 centavos por kilovatio-hora. Aunque está muy por debajo de Hawaii, su tarifa residencial sigue siendo casi un 80% superior al promedio estadounidense. El estado lleva años enfrentando una combinación compleja de costos de transmisión, infraestructura, generación y políticas energéticas que termina repercutiendo en las facturas de los consumidores.

Nueva York completa el podio, con 29.93 centavos por kilovatio-hora. La tarifa fue 62% superior al promedio nacional y convirtió al estado en uno de los mercados residenciales más costosos del país. Además, el dato de mayo supone un aumento de 12% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con un análisis del Empire Center basado en cifras federales.

Los estados donde la electricidad cuesta más

El mapa no termina en los 3 primeros puestos. El noreste del país concentra varias de las tarifas residenciales más elevadas. Rhode Island registró 29.46 centavos por kilovatio-hora en mayo; Massachusetts, 28.82; Maine, 28.63; Alaska, 28.23; Connecticut, 27.37; y New Hampshire, 27.33.

También sobresalen el Distrito de Columbia, con 25.40 centavos, y Vermont, con 24.89. Illinois llegó a 23.85, mientras Nueva Jersey registró 23.27 centavos por kilovatio-hora.

Las diferencias se vuelven todavía más llamativas cuando se comparan estos mercados con estados donde la electricidad es considerablemente más barata. Pennsylvania registró 21.55 centavos, Michigan 22.01 y Delaware 19.38. En el centro del país, aparecen algunas de las tarifas más bajas: Nebraska tuvo 13.59 centavos, Missouri 13.68, Iowa 14.14 y Oklahoma 13.38.

Idaho se situó, incluso, por debajo de ese grupo, con 12.35 centavos por kilovatio-hora. En términos generales, varios estados del centro y sur mantienen precios muy alejados de los observados en las costas del Pacífico y el Atlántico.

¿Por qué existen diferencias tan grandes?

La tarifa que aparece en una factura eléctrica no depende únicamente del precio de producir energía. La EIA explica que sus cifras de precios minoristas se calculan a partir de los ingresos y el volumen de ventas de las compañías eléctricas, por lo que funcionan como un indicador del precio promedio que pagan los usuarios.

Detrás de esas cifras intervienen factores como el costo de generar electricidad, la red de transmisión y distribución, los impuestos, las tarifas regulatorias, el combustible utilizado y las características geográficas de cada territorio. En estados insulares como Hawaii, transportar combustible y mantener una red aislada plantean desafíos adicionales.

En Nueva York, por ejemplo, especialistas citados por el Empire Center han señalado el peso de los impuestos, las tarifas de transmisión y distribución y determinadas políticas energéticas. El instituto también ha advertido sobre el crecimiento de la demanda y la necesidad de ampliar la capacidad de generación.

Una brecha que pesa en los hogares

El promedio nacional de 18.44 centavos por kilovatio-hora ofrece una referencia útil, pero no cuenta toda la historia. Una familia que consume 1,000 kilovatios-hora al mes pagaría, tomando únicamente el precio promedio por energía como referencia, unos $520 en Hawaii, $333 en California y $299 en Nueva York. En el promedio estadounidense, serían aproximadamente $184.

Las facturas reales pueden ser distintas porque incluyen cargos adicionales y dependen del consumo de cada hogar, pero la comparación permite dimensionar la brecha.

La EIA señala que los datos de mayo de 2026 son estimaciones preliminares. Aun así, el panorama resulta claro: los estados con electricidad residencial más cara se concentran principalmente en regiones donde la generación, la infraestructura o las condiciones geográficas elevan los costos. Para millones de consumidores, esa diferencia no es una simple estadística, sino una parte cada vez más visible del presupuesto mensual.

Sigue leyendo:

* Nueva York podría permitir paneles solares enchufables en apartamentos: así funcionaría la nueva ley impulsada por legisladores

* Los electrodomésticos que más reducen el recibo de luz y cuánto puede ahorrar con cada uno

* Cómo bajar hasta $200 de tu recibo de luz este verano sin apagar el aire acondicionado