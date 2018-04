La enfermedad de transmisión sexual que está en aumento y que puede provocar la muerte

Se propaga rápidamente porque muchas veces no presenta síntomas

“Pensé que la sífilis era algo de la Edad Media, que había desaparecido y que no era algo que ocurriera en la era moderna”.

Quien habla es Gavin, un joven inglés que descubrió que tenía sífilis cuando se hizo una prueba casera para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS).

“Descubrí la infección cuando estaba en la etapa secundaria, al año de haberme contagiado. Después de esa etapa la enfermedad puede causar locura, ceguera y finalmente muerte”.

Gavin -no es su verdadero nombre- vive en Inglaterra donde actualmente se han registrado las tasas más altas de esta infección en los últimos 70 años.

Y el problema no ocurre únicamente en este país.

Como él, muchos creen que esta infección es algo del pasado pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año 5.6 millones de personas contraen sífilis en el mundo.

Y es una infección que puede propagarse más fácilmente que otras ITS, como la gonorrea y la clamidiasis.

Asintomática

El problema es que a diferencia de otras ITS, una persona puede estar infectada con sífilis y no mostrar ningún síntoma.

Y por lo tanto puede contagiar a otras personas sin saberlo.

Getty Images La sífilis es provocada por la bacteria Treponema pallidum, subespecie pallidum.

Si se presentan síntomas éstos pueden ser:

úlceras genitales

erupciones cutáneas generalizadas

erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies

cansancio y dolor de cabeza

dolor de articulaciones y fiebre

Pero a menudo, como le pasó a Gavin, no se presenta ningún síntoma.

Cuando descubrió su infección tenía la llamada sífilis secundaria, que es la etapa más contagiosa de la enfermedad.

“No tenía ningún síntoma. No sabía que estaba contagiado porque permanece oculta. Y entonces la puedes propagar y no tienes ni idea”, le dice a la BBC el joven, quien asegura que se siente culpable por haber podido pasar la infección a otros.

Getty Images La sífilis está rodeada de estigma y pocas veces se habla sobre la enfermedad.

La sífilis es provocada por la bacteria Treponema pallidum, subespecie pallidum.

Y se transmite principalmente por contacto sexual, por una lesión en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca, o de madre a hijo durante el embarazo.

De hecho, la transmisión de sífilis no tratada de una embarazada al feto suele provocar la muerte de éste y es la segunda causa de mortalidad en recién nacidos en el mundo.

“No se habla”

“He estado hablando con amigos sobre la infección”, dice Gavin. “Pero no le he dicho nada a mis padres. Sería una conversación muy extraña y vergonzosa”, señala.

“Creo que te sientes culpable si se la pasaste a otra persona porque, si no se lleva a cabo una prueba y no sabe que la tiene, puede resultar en algo problemático”.

La mayoría de las infecciones de sífilis ocurre en países de ingresos bajos y medios.

Pero en países de altos ingresos de Europa occidental y Estados Unidos, donde actualmente está resurgiendo, se ha visto que la infección está estrechamente vinculada a la infección de VIH.

Esto se debe a que las úlceras genitales sifilíticas ofrecen una puerta de entrada para el contagio del VIH y también son un foco para la transmisión tanto de este virus como de la sífilis a otros.

Cuando Gavin recibió el diagnóstico de sífilis también encontró que era VIH positivo.

“Cuentas con un apoyo enorme si tienen VIH y muchas conversaciones sobre esta enfermedad. Pero la sífilis no se discute en absoluto“, señala.

“Ni se habla de los peligros del hecho de que la infección no tiene síntomas, de que algunas personas pueden presentar síntomas pero otras no, del hecho de que si tienes relaciones sexuales no protegidas te tienes que llevar a cabo una prueba”.

“Nadie está hablando de esto”.

Tratar la infección es fácil, lo difícil es detectarla y diagnosticarla.

Gavin está ahora libre de sífilis después de someterse a un tratamiento con antibiótico.

La OMS ha establecido nuevas directrices para tratar la infección que incluyen una dosis única de penicilina benzatínica, que es un antibiótico inyectado en el músculo de las nalgas o muslo del paciente.

La organización también subraya la importancia de diagnosticar la infección a tiempo y de tomar los medicamentos apropiadamente y con las dosis correctas debido a la resistencia que están desarrollando las bacterias.

